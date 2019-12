Veronica, lite con Simone/ Uomini e Donne: lui segnala ma (quasi) nessuno ci fa caso

Proseguono anche oggi le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Veronica Ursida avrà modo di litigare con Simone dopo avere visto Armando Incarnato al centro dello studio con lei e Roberta. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “Interviene Simone dicendo che in realtà lui e Veronica si sono sentiti più volte, a differenza di quanto dichiarato in precedenza, e che lei gli aveva detto di non essere interessata ad Armando ma a lui”. Le anticipazioni del Vicolo però, ci lasciano intendere che questa segnalazione lascerà il tempo che trova: “Nessuno però ha dato molto peso alle sue parole visto che non gode di grande credibilità in quello studio” si legge. Nemmeno Maria De Filippi (che oggi compie gli anni!), gli darà particolare attenzione e quindi, l’argomento si “deteriorerà” alla velocità della luce.

Veronica Ursida, breve lite con Simone: ma nessuno ci fa caso…

Veronica Ursida è mamma di un bambino di 11 anni che considera la sua vera ragione di vita. Lavora come wedding planner, ed ha conquistato una buona fetta di pubblico proprio per il suo fascino. Anche Armando Incarnato ha deciso di “corteggiarla” ma tra loro le cose non stanno proseguendo proprio benissimo. Ma qual è l’uomo che sta cercando la dama del trono over? “affascinante, simpatico, sensibile e che abbia il desiderio di rendermi felice davvero”, racconta ai follower di Instagram. Veronica, inoltre, ha spiegato di non escludere di poter avere un secondo figlio, ma ad una sola condizione: “assolutamente sì, ma con l’uomo della mia vita”. La storia con il padre del suo bambino è durata per nove anni quindi Veronica, apprezza ed ama le relazioni lunghe e stabili. Troverà l’uomo della sua vita in televisione? Intanto questo pomeriggio avrà modo di battibeccare con Simone, ma nessuno coglierà la sua segnalazione…

