Tra le protagoniste di “Ne vedremo delle belle” c’è anche Veronica Maya, che nella prima puntata ha sfidato Valeria Marini sulle note di “Si antes te hubiera conocido”. Le due hanno ballato una bachata e a trionfare è stata proprio la conduttrice tv, che nella classifica generale si è posizionata quarta, a 13 punti. La stessa equivale, essendoci stata al momento una sola puntata, a quella generale. L’esibizione di Veronica Maya non ha convinto proprio tutti: secondo qualcuno, infatti, la showgirl sembrava come se si muovesse a scatti. Anche se a Carmen Russo è piaciuta, tanto da definirla “perfetta”, altri non sono dello stesso avviso.

Proprio la Maya è stata protagonista di un altro siparietto con Christian De Sica, che al momento di votare ha dato il suo punto a Valeria Marini, la sfidante, spiegando: “Veronica mi ha dato buca anni fa, quindi il mio voto va a Valeria”. Un’uscita che non è stata apprezzata dal web e dal pubblico. In attesa di capire cosa accadrà nella puntata di questa sera, andiamo a vedere come il pubblico ha accolto l’esibizione di Veronica Maya.

Veronica Maya, i commenti social sono impietosi

L’esibizione di Veronica Maya a “Ne vedremo delle belle” ha avuto luci e ombre: ad alcuni è piaciuta, come ai giudici che l’hanno fatta posizionare al quarto posto, mentre il web non ha apprezzato eccessivamente. I commenti non sono mancati neppure sull’aspetto fisico della concorrente del programma di Carlo Conti, che secondo il web è eccessivamente rovinata dalla chirurgia. “Si è rovinata”, “Stravolta dalla chirurgia plastica” e ancora “È irriconoscibile”. Al di là dei commenti sul suo aspetto fisico, comunque, Veronica Maya è pronta a stupire in questa seconda puntata di “Ne vedremo delle belle” e a convincere anche i più scettici, mostrandosi più energetica e talentosa che mai.