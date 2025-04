Chi è Veronica Maya: età e carriera della showgirl

C’è anche Veronica Maya tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti che torna questa sera con una nuova puntata. La showgirl è nata a Parigi nel 1977 e si è trasferita da piccolina con la famiglia a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli; le prime esperienze in carriera arrivano dopo i 20 anni, quando studia recitazione e si esibisce in diversi musical, sino al debutto televisivo nel corso dei primi anni 2000.

Veronica Maya a "Ne vedremo delle belle"/ "Si muoveva a scatti": pronta a prendersi la rivincita?

La sua è una lunghissima carriera televisiva che ha fatto tappa in diversi programmi del piccolo schermo: dopo essersi dedicata a format sportivi come Sabato Sprint e Dribbling nel 2004, gli anni successivi ottiene le prime importanti conduzioni come Italia che vai e Lo Zecchino d’Oro, sino a programmi di punta come Unomattina Estate e Linea Verde. Negli anni, inoltre, si è messa alla prova in numerosi show televisivi come Tale e quale show nel 2014, sino al gran ritorno di queste settimane con Ne vedremo delle belle.

Marco Moraci, marito di Veronica Maya e figli/ Tre matrimoni e tre bambini: "All'inizio non lo sopportavo"

Veronica Maya è rifatta? La chirurgia estetica e la famiglia: il marito e i 3 figli

Veronica Maya ha sempre conservato una bellezza senza tempo, tuttavia nel corso degli anni spesso i fan e il pubblico si sono domandati se abbia fatto mai ricorso alla chirurgia estetica. Che cosa sappiamo a tal proposito? La soubrette è rifatta? A Oggi è un altro giorno, in un’intervista rilasciata nel 2023, ammise in merito ai ritocchini: “Sfatiamo una cosa: poiché io ho il marito chirurgo plastico, la gente pensa che io sia rifatta tutta d’accapo. La verità è che io ho allattato tre bambini e anche a lungo, quindi ho rimesso a posto il seno, tre volte“. Inoltre in questi giorni, proprio in occasione di Ne vedremo delle belle, molti telespettatori si sono accorti di presunti ritocchini al viso e al naso e lei, in risposta ad una follower sui social, ha chiarito: “Naso non c’entra nulla. Ho sempre avuto questo. Botox ahimè passerà“.

Veronica Maya, chi è?/ Dal successo al declino e il ritorno in tv: "Fa male non esserci più"

Passando invece alla vita privata di Veronica Maya, sappiamo che è sentimentalmente legata al marito Marco Moraci dal 2010 circa; galeotta fu una vacanza a Capri, in seguito alla quale si innamorarono costruendo una famiglia e dando alla luce 3 splendidi figli, Tancredi, Riccardo e Katia. La coppia, come da lei confidato sempre a Oggi è un altro giorno, si è sposata per ben 3 volte “per motivi burocratici, abbiamo fatto un matrimonio caraibico, uno civile al comune e poi, dopo un paio di anni, dico ‘Ma quello in chiesa no?’. Quello è stato il matrimonio della famiglia, insieme ai figli, l’ho proprio desiderato“.