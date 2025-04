Resterà un bel ricordo a Veronica Maya e colleghe dell’esperienza vissuta a ‘Ne vedremo delle belle’; un talent dedicato alle showgirl, alla loro voglia di mettersi ancora in evidenza senza dimenticare i fasti di un tempo. Eppure, al di là dell’euforia e delle emozioni vissute nel talent, l’ex concorrente ha vissuto attimi di sconforto proprio nel bel mezzo della serena competizione nel programma condotto da Carlo Conti. Nulla che sarebbe accaduto sotto la luce dei riflettori; bensì nel mondo del web. I social, spesso, sono fin troppo spesso teatro di attacchi violenti dal punto di vista verbale da parte di utenti che – nella maggior parte dei casi senza motivo – scatenano una cattiveria inaudita ai danni di volti noti e non. Ne sa qualcosa, appunto, Veronica Maya; come raccontato quest’oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Un piccolo ritocco prima di andare in scena; un tocco di botox al sopracciglio che per naturale decorso impiega del tempo a sgonfiarsi. Dal web avrebbero appunto notato il ‘difetto’ di Veronica Maya a Ne vedremo delle belle e ciò che ne è scaturito sui social è l’ennesimo esempio di rabbia e cattiveria. “Mi sono arrivate migliaia di offese, mi hanno chiamata mostro, mi hanno detto che sembravo sfigurata…”. Da qui la showgirl si è lasciata andare ad un giustificato sfogo: “Il fatto che io faccia televisione non implica che io possa diventare un bersaglio di cattiveria gratuita, sono una persona, sono rimasta ferita, mi sono sentita vittima di body shaming. Potevano essere feriti anche i miei figli leggendo queste cose, quando io ho semplicemente cercato di fare spettacolo”. Veronica Maya ha dunque aggiunto: “Non si è parlato della mia carriera, si è parlato solo del mio aspetto fisico e della mia persona; non è giusto!”.

Veronica Maya, sfogo a La Volta Buona: “Mi è dispiaciuto che tutto questo sia ricaduto sulla mia famiglia”

Veronica Maya – sempre a La Volta Buona – ha sottolineato quanto sia stato difficile digerire dei commenti simili sui social ma, avendo le spalle larghe e una famiglia vicino, è riuscita a farsi scivolare le offese. Giustamente la showgirl ha però posto l’attenzione su un tema quanto mai attuale: “E se dall’altra parte ci fosse stata una donna debole?”. L’ex concorrente de Ne vedremo delle belle ha poi aggiunto: “Io sto bene, mi reputo fortunata; ho avuto 3 figli e sono tornata in forma senza chirurgia. Non ho mai puntato tutto sul mio aspetto. Ho fatto sempre la ballerina, mi sono sempre guardata allo specchio senza filtri; il talento o c’è o non c’è. Mi è dispiaciuto che tutto questo sia ricaduto sulla mia famiglia”.