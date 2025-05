Qualche settimana fa Veronica Maya ha partecipato alla nuova trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai Uno, ‘Ne vedremo delle belle’, e dopo la prima puntata si è ritrovata al centro di moltissime critiche e polemiche. Il motivo? L’hanno accusata di essere irriconoscibile. In molti si sono chiesti cosa avesse fatto al viso, insinuando subito che avesse esagerato con la chirurgia estetica. Tantissimi sono stati gli utenti che le hanno fatto notare che aveva un sopracciglio eccessivamente alzato.

Veronica Maya choc: “Vittima di body shaming durante Ne vedremo delle belle”/ “Brutte offese sui social…”

A Ne Vedremo delle Belle è stato mostrato un duro sfogo della showgirl che ha replicato ai feroci insulti ricevuti per via del suo aspetto estetico. Da anni in molti la accusano di aver esagerato con i ritocchini estetici, Veronica Maya però ci ha tenuto a precisare che non è affatto così.

Veronica Maya svela cosa si è rifatta e replica alle critiche

Veronica Maya ha fatto sapere di aver rifatto il seno tutte le volte che ha allattato e ha fatto un po’ di botox sul viso, a detta sua sono moltissime le donne che fanno ricorso alla chirurgia. Ha poi aggiunto: “Non sono tutta rifatta, tra un mese il botox al sopracciglio mi va via e se non voglio rifarlo, non lo rifaccio. Se voglio rifarlo, lo rifaccio. È un problema mio”.

La showgirl ha parlato dei duri attacchi ricevuti in varie trasmissioni televisive e ha ammesso che nel 2025 non pensava che una donna dovesse ancora giustificarsi per una puntura di botox. Gli insulti contro di lei sono stati davvero tanti e molto cattivi, le hanno detto che era piena di silicone, che era sfigurata, che sembrava un trans e molto altro ancora. Ha poi spiegato che il botox impiega qualche giorno per riassorbirsi perfettamente e lei ha commesso l’errore di farlo prima di registrare la prima puntata del programma.