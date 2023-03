Veronica Maya: "Ho avuto un'interruzione di gravidanza"/ "Mi trovavo in Brasile e..."

Veronica Maya si è raccontata ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo 2023. Il popolare volto televisivo ha innanzitutto commentato la sua infanzia: “I miei si separarono, ma sono stata una bambina molto amata, tanto da mamma quanto da papà. All’epoca del divorzio, io ero un’adolescente, ma devo dire che ero quasi felice in quel momento. Loro lavoravano insieme in quegli anni e le tensioni non mancavano. Io volevo solo che fossero contenti e quindi ho avallato e accompagnato con amore e con grande rispetto le loro scelte”.

Nella vita di Veronica Maya c’era nonna Marcella, alla quale deve moltissimo assieme a nonno Mario: “Il fatto di non avere mai fumato, di non essere mai incorsa in abusi ed eccessi, è merito dei miei nonni materni. Proprio dalla nonna ho imparato a cucinare e amo mettermi ai fornelli”. Proprio per la mancanza di tradizioni familiari, la presentatrice ha parlato della storia d’amore con Marco Moraci, con il quale ha inteso costruire la famiglia perfetta: “Lo conobbi a Capri, ma per me era troppo perfetto e accelerato e alla mia amica dissi… ‘Con uno così, mai nella vita!’. Alla fine, ci ho fatto tre figli”.

VERONICA MAYA: “HO PERSO UN BAMBINO”

A “Verissimo”, Veronica Maya ha svelato di avere avuto anche un’interruzione di gravidanza. Era il 31 dicembre, lei e il “suo” Marco erano in Brasile in una piccola capanna: “Era un posto sperduto ed ero proprio all’inizio della gravidanza. La ginecologa aveva detto che avremmo potuto comunque viaggiare. In quei frangenti, Marco è stato fenomenale: si è trovato a dovere decidere cosa fare, come trasportarmi nel modo più rapido per la mia salute”.

Alla fine, tutto è andato bene e sono arrivati “tre figli meravigliosi. Ho superato quella pagina, già il giorno dopo stavo meglio. In quella situazione, dopo gli accertamenti del caso, abbiamo capito di volere una famiglia e ci abbiamo subito riprovato”, ha concluso Veronica Maya.

