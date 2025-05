Esattamente una settimana fa il Napoli conquistava il quarto tricolore della sua storia; uno scudetto storico, accolto dai tifosi partenopei quasi con più entusiasmo del ritorno alla vittoria in Serie A avvenuto 2 anni prima con Luciano Spalletti. Ai festeggiamenti si è unita anche Veronica Maya insieme alla sua famiglia ma, a malincuore – oltre a commenti anche positivi – ha dovuto leggere commenti denigratori e offensivi sui social dopo un video pubblicato di recente dove appunto raccontava l’uscita in gommone nel mare di Napoli proprio in vista dei festeggiamenti per lo scudetto.

“Mi hanno scritto di tutto” – ha spiegato Veronica Maya oggi a La Volta Buona – “Commenti di una cattiveria incredibile, sessisti: ‘Alla tua età ti esibisci’, ‘Hai 50 anni, perchè non stai a casa a fare la mamma’…”. La showgirl si è detta particolarmente risentita non tanto perchè presa ingiustamente di mira ma principalmente perchè, per l’ennesima volta, qualcuno sui social ha pensato bene di esternare cattiveria gratuita ponendo l’accento sul suo essere donna a madre. “Mi è dispiaciuto che anche questa sia stata l’occasione per offendere una donna – che tra l’altro festeggiava da tifosa – hanno offeso anche la mia città”.

Veronica Maya a La Volta Buona: “Sui social situazione insopportabile…”

Veronica Maya – sempre nel corso della puntata odierna de La Volta Buona – ha sottolineato come gli insulti subiti siano la dimostrazione di come la situazione sia sempre più fuori controllo sui social dal punto di vista della cattiveria divagante e ingiustificata. “Non c’è educazione, non c’è morale, non c’è limite e buon senso… Rispetto a tutto quello che noi sentiamo in giro vorrei solo che ci fosse solo un po’ di gentilezza”. La showgirl ha poi chiosato: “Ci vuole un freno, è una situazione che non può più essere sopportabile”.