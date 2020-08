Veronica Maya/ “La mia estate a Lipari fra pesce e amici, adoro cucinare”

La conduttrice e showgirl Veronica Maya è stata in collegamento stamattina con il programma di Rai Uno, C’è Tempo Per, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì e condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Direttamente dalle isole Eolie, precisamente da Lipari, in provincia di Messina, ha esordito: “Veniamo ogni anno qui a Lipari – racconta – facciamo una vita semplice, spartana, con i pescatori, andiamo a pescare il pesce, conosco il nome di tutti i pesci, una vita fra amici, pochi famigliari, una vita semplice e spartana”. Veronica si è collega dalla sua abitazione: “Dietro di me c’è una cucina, stavo preparando polpette di melanzane che ho ospiti da Napoli quindi sto preparando un po’ di cose. Mi piace tantissimo cucinare e durante il lockdown ci siamo un po’ specializzati tutti”. Quindi la Maya ha presentato i suoi splendidi bambini e un nipote, aggiungendo: “Abbiamo anche un cane di 40 kg, siamo la tipica famiglia che va in villeggiatura, fucile, pinne e occhiali”.

VERONICA MAYA: “L’ITALIA L’ADORO TUTTA”

Anna Falchi dallo studio chiede quindi alla Maya se le Eolie siano affollate: “Fino a qualche settimana fa non c’erano molti turisti, adesso si sono riempite e sono molto felice per gli eoliani, ci sono restrizioni come le mascherine nei negozi, ma all’aria aperta si sta molto bene e si ha una sensazione di normalità. Molti italiani penso che abbiano scelto le Eolie”. Beppe Convertini domanda invece quale sia stato il “viaggio del cuore” di Veronica: “Io ho iniziato su Rai Uno nel 2005 facendo un programma in cui visitavo diversi posti, sono stata in ben 50 paesi del mondo ma lo Yemen dove sono stata 15 anni fa è stato uno dei viaggi del cuore. L’Italia mi piace un po’ tutta, ho l’anima da viaggiatrice e non da turista, mi piace andare negli anfratti, sono diventata curiosa, mi piace scoprire i territori attraverso il cibo e le chiese, forse la Toscana, il Piemonte, l’Emilia Romagna sono le zone che preferisco, ma l’Italia è tutta bella”.



