Veronica Maya/ “Non sposerei il mio primo marito. Marco Moraci? Desideravo uno così”

Veronica Maya e la vita privata: la bellissima conduttrice si è sposata due volte. La prima con Aldo Bergamaschi e poi il secondo matrimonio con Marco Moraci. Intervista da mesepermese.it la conduttrice però ha rivelato che non risposerebbe il primo marito: “non sposerei il mio primo marito. Non ho né emozioni né ricordi di quel periodo della mia vita. Devo aver subìto un processo di rimozione. Fu una storia che, tra fidanzamento e matrimonio, durò 7 anni, tutti rimossi”. Dopo cinque anni di matrimonio la coppia decide di lasciarsi, ma l’amore bussa ancora una volta alla porta del cuore della bellissima Veronica che incontra e si innamora del chirurgo plastico Marco Moraci. Il primo incontro tra i due è successo un’estate a Capri e dopo c’è stato una serrato corteggiamento da parte del chirurgo come ha raccontato la stessa conduttrice: “lui, quando corteggia è molto simpatico ha questo sorriso… Lo vedevo all’opera e pensavo ma ‘con uno così mai nella vita!’: le ultime parole famose”. Il ricordo del primo incontro per Marco Moraci è totalmente differente: “io in quel periodo della mia vita vivevo a Londra e non avevo alcuna intenzione di legarmi”. Dall’incontro al matrimonio: un grande matrimonio suggellato anche dalla nascita di tre splendidi figli Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.

Veronica Maya: “La vita di coppia con Marco Moraci è quella che desideravo”

Un grande amore quello che lega Veronica Maya al secondo marito Marco Moraci. Proprio la conduttrice parlando del marito ha detto: “la vita di coppia con Marco è quella che desideravo, con uno come lui, che ho avuto la fortuna di incontrare. Volevo una famiglia con dei punti di riferimento molto solidi”. La coppia si è sposata per ben tre volte, anche se l’ultimo è stato quello sicuramente più importante ed emozionante come ha raccontato la Maya da Barbara d’Urso: “al di là delle battute sul fatto che fosse ormai il terzo matrimonio, questo era quello in chiesa, quello vero. E sposarsi con i bambini è la cosa più bella. Siamo usciti dalla Chiesa col cuore pieno d’amore, è stata una cosa bellissima”.



