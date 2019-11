Veronica Maya vs Vittorio Feltri/ “Schifo d’uomo, sul viale del tramonto e volgare”

Dopo l’ospitata ieri sera a “Live – Non è la D’Urso”, nelle vesti di “sferata”, Veronica Maya ha deciso di proseguire il proprio pensiero sui social, attraverso Instagram. La nota showgirl era presente negli studi del programma di Canale 5 per discutere e scambiare opinioni con i due “tremendi” Vittorio Feltri, noto giornalista e direttore di Libero, nonché il personaggio tv, critico d’arte e deputato, Vittorio Sgarbi. Nel dibattito, la Maya si è subito mostrata contrariata ai modi di fare dei due, in particolare di Feltri, che ha poi lasciato lo studio perché indispettito dal fatto di essere continuamente interrotto: “Ieri sera – racconta la Maya su Instagram – anziché andare dal mio amico Alfonso Pepe a cena dove mi attendevano amici e chef stellati che adoro, ho ceduto ed accettato l’invito di @livenoneladurso. Mi intrigava l’idea di un ironico confronto con due belle teste come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, di cui a parte certi eccessi secondo me spesso voluti ed ormai parte di un personaggio che per l’appunto li rende tali e appetibili per un certo pubblico televisivo, in fondo mi facevano anche simpatia. Fino a ieri”.

VERONICA MAYA VS VITTORIO FELTRI: “NON SOPPORTO PIU’ LA VOLGARITA’”

La Maya scrive di avere provato “molta vergogna” nell’ascoltare il dialogo fra Sgarbi e Vladimir Luxuria, per via di “colpi bassi e vili che purtroppo solo dei maschilisti e arroganti sono capaci di perpetrare come lui ha fatto per interminabili ed imbarazzanti minuti”. Quindi la showgirl torna a parlare di Feltri, e qui scatta il vero sfogo: “Ma qualcuno – si domanda la Maya – gli ha detto che è stato pagato per andare in una trasmissione dove sarebbe avvenuto uno scambio di opinioni? O pensava di poter fare il suo monologo dove le uniche parole del famoso dizionario sono state INSULTI E PAROLACCE?!”. La “sferata” svela di non essere stata affatto divertita dal siparietto di Feltri, che la stessa definisce “uomo sul viale del tramonto che non perde mai l’occasione di inveire in modo volgare”. Quindi l’attacco pesante, che noi copiamo e incolliamo dalla pagina Instagram di Maya: “Che schifo un uomo così! Non sopporto più la volgarità , non sopporto l’arroganza, la prevaricazione, la maleducazione”. La Maya chiude il suo pensiero scrivendo: “La prossima volta vado a cena, dagli amici. Faccio ammenda”.





