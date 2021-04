Veronica Morales, ballerina Ciao Darwin/ “La prima volta che ho visto Bonolis…”

Veronica Morales, modella venezuelana, è tra le protagoniste dell’ultima edizione di Ciao Darwin in onda in queste settimane in replica su Canale 5. In Italia Veronica è nota soprattutto per aver preso parte al celebre programma di Paolo Bonolis insieme alla collega Gracia De Torres, con cui ha stretto una suocera amicizia. Le due, infatti, si conoscevano già, dal momento che hanno partecipato insieme ad “Evento Domino”, festival romano che raduna le eccellenze della danza italiana e internazionale. Intervistata da Sdl.tv Veronica ha raccontato che il giorno più bello sul set del programma è stato proprio il primo, quando ha avuto modo di parlare con Paolo Bonolis, anche se non ha capito niente di quello che le diceva il conduttore non capendo bene l’italiano. “È per me il piacere di poter lavorare con persone così talentuose”, ha scritto lo scorso anno pubblicando una foto con Paolo Bonolis scattata durante Ciao Darwin.

Veronica Morales: modella e fashion designer

Nel corso dell’ultima edizione di Ciao Darwin, Veronica Morales ha incantato il pubblico con la sua bellezza. Durante una delle puntate, la modella venezuelana ha indossato un bikini color argento, incorniciato da un vestito azzurro sgargiante scollato che metteva in risalto le sue forme. Veronica Morales è nata a Caracas il il 17 novembre 1993, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Sin da piccola ha mostrato un grande talento per il ballo e ha mosso fin da giovanissima i primi passi sulle passerella come modella. Veronica Morales ha anche lavorato come attrice ed è spesso ospite in televisione. Inoltre, è diventata anche una fashion designer. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Veronica è molto attenta alla sua privacy: anche il suo profilo Instagram, ricchissimo di foto, non svela alcuna informazione sulla sua vita sentimentale.

