Veronica Morales/ “Ciao Darwin 8? Un piacere lavorare con persone talentuose”

Veronica Morales è conosciuta dal pubblico italiano per il ruolo di ballerina e valletta a Ciao Darwin 8. Ogni sabato sera, con la sua statuaria bellezza, fa compagnia ai telespettatori di canale 5 grazie alle repliche delle puntate dell’ottava edizione dello show di Paolo Bonolis. Bellissima e sensuale, insieme a Gracia De Torres è protagonista anche del defilè interagendo con i concorrenti uomini durante la sfilata, ma chi è davvero Veronica Morales? Nata a Caracas (Venezuela) il 17 novembre 1993, Veronica ha sempre avuto una grande passione per il ballo e, oggi, pur lavorando prevalentemente nel mondo della moda, ha un curriculm ricchissimo. Se in Italia è nota per la sua partecipazione a Ciao Darwin, la Morales ha lavorato anche come attrice e ballerina ed è anche una model scout.

VERONICA MORALES RINGRAZIA CIAO DARWIN: “UN PIACERE LAVORARE CON PERSONE COSI’ TALENTUOSE”

Per Veronica Morales, dopo tante esperienza, lavorare a Ciao Darwin, è stato un vero onore. Con un post su Instagram, infatti, la modella, attrice e ballerina ha ringraziato tutti quelli che le hanno dato la possibilità di collaborare professionalmente con grandi professionisti. “È per me il piacere di poter lavorare con persone così talentuose. Ragazzi ci vediamo presto”, ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 83mila followers. Dopo l’esperienza televisiva con Ciao Darwin, la Morales è pronta per tuffarsi in nuove avventure sul piccolo schermo? In attesa di scoprire i suoi progetti futuri, i fans la seguono sempre con grandissimo affetto ammirando la sua bellezza sui social dove, oltre a foto e video, condivide anche le sue riflessioni. “Non so cosa sia peggiore: coronavirus, la politica, cattive persone, negativi pensieri. Sai cosa dovresti fare con tutti quei problemi, persone, situazioni e pensieri che vogliono influenzarci negativamente? Crea la tua barriera”, scrive sotto uno dei ultimi post.

