VERONICA MORALES/ Gracia De Torres: “Un suo difetto? Mangia troppo” (Ciao Darwin)

Veronica Morales è la modella 22enne nata a Caracas (Venezuela) tra le protagoniste dell’ultima edizione di Ciao Darwin in onda in queste settimane in replica su Canale 5. Veronica è nota soprattutto per aver preso parte al celebre programma condotto da Paolo Bonolis, e – a parte gli aneddoti correlati a questa esperienza – non si sa molto di lei. Sul sito Mediaset è disponibile un’intervista in cui la Morales, insieme alla collega Gracia De Torres, racconta com’è stato sbarcare in Italia e soprattutto lavorare nella tv italiana, dal momento che entrambe sono originarie del Sud America. Veronica, in particolare, non è molto abile a esprimersi nella nostra lingua, e per questo si avvale spesso dell’aiuto dell’amica-interprete De Torres. “Sono molto felice e grata di essere qui”, ha dichiarato in sintesi la venezuelana, per poi aggiungere: “Abbiamo costruito una famiglia”.

Chi è Veronica Morales, protagonista a Ciao Darwin

Il giorno più bello a Ciao Darwin, per lei, è stato proprio il primo, quando ha avuto modo di parlare con Paolo Bonolis. Dell’Italia, Veronica Morales apprezza la gente ma soprattutto il cibo, e in particolare la pasta cacio e pepe. C’è da dire che il sostegno e la vicinanza di Gracia sono stati fondamentali per lei: quest’ultima, in particolare, le ha raccomandato di essere sempre ‘vera’ e ‘naturale’, perché sono queste – a suo dire – le caratteristiche che la guideranno sempre sulla strada giusta. Un difetto di Veronica? “Mangia troppo”, scherza l’altra modella. Nella clip, le due arrivano addirittura a commuoversi al pensiero dei bei legami che hanno instaurato in breve tempo con il loro gruppo di lavoro. In uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram, Veronica dà appuntamento a sabato con una nuova puntata di Ciao Darwin. Ogni settimana, a poche ore dall’inizio, la ragazza ricorda ai fan di seguirla in prima serata: “Ci vediamo presto”, ha scritto nello specifico sotto la foto con Bonolis, “è per me un piacere poter lavorare con persone così talentuose”.



