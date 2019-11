Veronica Panarello, sentenza Cassazione/ Omicidio Lorys Stival: i punti della difesa

E’ attesa per oggi, giovedì 21 novembre la sentenza di Cassazione a carico di Veronica Panarello, la giovane madre di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, accusata dell’omicidio del piccolo Lorys Stival. All’epoca dei fatti, il 29 novembre 2014, la vittima aveva appena 8 anni. Fu proprio la madre a recarsi poco dopo l’ora di pranzo dai Carabinieri per denunciare la denuncia del primogenito. Veronica raccontò di aver accompagnato il piccolo Lorys a Scuola, ma in realtà nessuno lo vide mai entrare. Poche ore dopo la scomparsa di Lorys, il suo corpo fu trovato da un cacciatore, senza vita, in un canalone nei pressi del Mulino Vecchio. Sin dall’inizio le indagini si concentrarono sulla madre, arrestata per omicidio e occultamento di cadavere, sebbene lei abbia sempre manifestato la sua innocenza, fornendo diverse versioni fino all’ultima nella quale tirerebbe in ballo anche l’ex suocero Andrea Stival, nonno si Lorys. Secondo la Panarello sarebbe stato lui ad uccidere il nipotino dopo la scoperta di quest’ultimo della presunta relazione segreta tra il nonno e la madre. Stival ha sempre respinto ogni accusa e le successive indagini appurarono l’estraneità dell’uomo rispetto all’omicidio di Lorys. In merito a Veronica Panarello, invece, nei primi due gradi di giudizio è stata condannata a 30 anni di reclusione. Anche in seguito alla sentenza d’Appello l’imputata continuò a puntare il dito contro l’ex suocero urlando in aula: “È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?”.

VERONICA PANARELLO, SENTENZA CASSAZIONE: I PUNTI DEL RICORSO

A poche ore dalla sentenza di Cassazione che potrebbe confermare la condanna a 30 anni a carico di Veronica Panarello per l’omicidio del piccolo figlio Lorys Stival o ribaltare il destino della giovane madre, parla il suo difensore, l’avvocato Francesco Villardita. Nell’intervista a Fanpage.it ha rivelato quali saranno gli argomenti con cui sosterrà oggi, nel processo di terzo grado le ragioni della sua assistita. L’avvocato ha descritto Veronica “preoccupata” e “ansiosa” ed ha confermato la sua assenza domani in aula. Certamente Villardita non ha alcuna aspettativa dell’esito della Cassazione ma ha rivelato al tempo stesso anche quali saranno i punti sui quali si baserà l’intero impianto difensivo: “I punti del ricorso sono molteplici, sia in termini di crimino-dinamica, sia in termini di capacità di intendere e di volere”. Secondo la difesa della donna, la stessa non sarebbe stata da sola sulla scena del crimine, come dimostrato, a suo dire, da un video che mostrerebbe una seconda sagoma in auto. “Di quella sagoma non è stata data alcuna spiegazione da parte della corte territoriale”, ha commentato l’avvocato. Altro motivo di ricorso, il mancato faccia a faccia tra la Panarello e Andrea Stival, il suocero accusato dalla donna di essere l’autore del delitto del figlioletto. E sotto accusa, secondo la difesa, anche il rifiuto di una perizia psichiatrica considerata “non necessaria”.

