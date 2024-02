Veronica Peparini, compagna Andreas Muller/ Dall’incontro ad Amici alla gravidanza

Veronica Peparini e l’incontro con Andreas Muller ad Amici

Veronica Peparini è la compagna di Andreas Muller, ma anche coreografa e ballerina diventata famosa come prof di danza nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Proprio durante la sua esperienza televisiva nel popolare talent show di Canale 5, la Peparini ha conosciuto il compagno Andreas. Nonostante la differenza di età, Veronica Peparini ne ha 52 anni, e il ballerino Andreas Muller soli 27, i due si amano alla follia e negli studi di Verissimo hanno annunciato di essere in dolce attesa di due gemelline. La coreografa tra le lacrime ha mostrato il pancione rivelando in anteprima assoluta il sesso dei nascituri. Una notizia che ha fatto felicissimi i fan della coppia che da sempre credono e sostengono il loro percorso di vita.

A sorpresa però sui social la coppia ha svelato di alcune complicazioni legate alla gravidanza. L’annuncio è stato dato sui social: “l’ultima visita di controllo non è andata bene” ha detto il ballerino su Instagram. Successivamente, vista l’apprensione dei fan, Andreas Muller ha sottolineato: “la nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

Veronica Peparini chiarisce sulla gravidanza: “La situazione si è quasi normalizzata”

Veronica Peparini è tornata negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare le complicazioni sorte nella gestazione della gravidanza e rassicurando i fan. “La situazione si è quasi normalizzata. L’ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo” – ha detto la coreografa che ha poi aggiunto – “la mia fortuna è stata questa, perché spesso molte donne se ne accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta». Non è chiaro da cosa scaturisca questo tipo di problema nelle gravidanze gemellari: “la dottoressa mi ha detto che non dipende da fattori come il lavoro, lo sforzo, può succedere a chiunque”.

Sui social la notizia è scoppiata facendo circolare indiscrezioni legate anche all’età della coreografa che ha subito chiarito “l’età non c’entra”. Veronica e Andreas fanno coppia fissa dal 2017 quando si sono conosciuti proprio negli studi di Amici.











