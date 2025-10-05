Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: "Ecco come è andato il nostro matrimonio"

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati ospiti a Verissimo su Canale Cinque nel programma di Silvia Toffanin, la coppia ha parlato del recente matrimonio celebrato: “Io ho voluto organizzare una serenata grazie ai miei amici. Sono stato emozionato e teso, non è stato un giorno studiato e desiderato negli anni, con le nostre figlie avevamo già vissuto il momento più importante” ha detto lui. La Peparini ha raccontato: “Per il matrimonio lui era più agitato di me, alla fine poi mi si è chiuso lo stomaco e avevo un po’ di ansia, ero contenta però alla fine” ha detto la coreografa riguardo a questa giornata così speciale. “Quel giorno è stata una valanga di emozioni, è come se tutti quanti avessimo delle cose importanti da dirci e quella è stata la fine di un momento e l’inizio di un altro capitolo” ha detto il ballerino.

Veronica Peparini e Andreas Muller: l’amore nato nel 2019

Oltre vent’anni di differenza non hanno impedito a Veronica Peparini e Andreas Muller di vedere sbocciare il loro amore, esploso già diversi anni fa. la coppia, che sta insieme dal 2018, ha detto “sì”. Veronica è diventata mamma di nuovo con la nascita delle gemelline a marzo del 2024: uno dei giorni più felici della vita di Andreas Muller, un padre orgoglioso che mostra spesso video e scatti delle bimbe su Instagram:

“Io sono un papà innamoratissimo. Riempiono tutte le mie giornate e sono il pensiero fisso della mia vita. Tutto il resto ruota intorno a loro. Sono una cura”, aveva detto a Verissimo. Ora, è finalmente giunto il momento del matrimonio che la coppia ha celebrato, rendendo ufficiale un rapporto speciale. “Anche se sappiamo che nella vita ci sono sempre momenti positivi e altri negativi perché funziona così”.