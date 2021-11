Veronica Peparini e Andreas Müller/ “All’inizio ero innamorata di lui come allievo”

Veronica Peparini e Andreas Müller si raccontano a Verissimo: dall’incontro ad Amici di Maria De Filippi al grande amore tanto criticato. Oggi la coppia è felice ed innamorata, ma all’inizio della loro relazione non sono mancati i momenti di difficoltà, i dubbi e le incomprensioni. A rivelarlo è stata proprio la coreografa e prof di danza di Amici che parlando del compagno Andreas ha detto: “all’inizio ero innamorata di lui come allievo, ma che era un bel ragazzo l’ho visto subito, poi l’amore è arrivato”. L’amore è arrivato eccome, visto che Veronica e Andreas sono inseparabili e sui social non perdono occasione per pubblicare scatti insieme, alcuni anche divertenti!

In particolare la Peparini è una grande amante del cappuccino e sui social ha pubblicato una storia che non è passata affatto inosservata. “Mi piacciono i cappuccini e mi prendono tutti in giro per sta storia, non mi lasciano prendere un cappuccino in pace” – ha detto la Peparini che viene presa in giro anche dallo stesso compagno Andreas.

Veronica Peparini e Andreas Müller: l’incontro ad Amici

Veronica Peparini e Andreas Müller sono una coppia da diversi anni. Il primo incontro è stato negli studi di Amici di Maria De Filippi. “Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme” – ha raccontato la coreografa che oggi è follemente innamorata del suo Andreas.

Parlando proprio del sentimento che prova per il ballerino vincitore di Amici ha detto: “mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai… Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme”. Infine la Peparini parlando di Muller ha aggiunto: “mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato tanti ostacoli”.

