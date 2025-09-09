Tutto pronto per il matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller: la coppia svela nuovi dettagli sui social.

Il countdown per il matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller è ufficialmente partito. La coppia che si è conosciuta e innamorata tra i corridoi della scuola di Amici e che ha già coronato l’amore con la nascita delle figlie Ginevra e Penelope, sta contando i giorni che mancano al fatidico sì. L‘insegnante di danza che potrebbe tornare nella scuola di Amici come professoressa nella nuova edizione e il ballerino convoleranno a nozze il prossimo 29 settembre e sui social, attraverso un video, hanno svelato qualche dettaglio in più del giorno che stanno aspettando con entusiasmo.

I grandi preparativi sono stati già ultimati anche se manca ancora qualche dettaglio come la scelta dei segnaposto, i menù e i segnatavoli. Nel video, la coppia appare raggiante ma non manca qualche battutina che conquista i fan.

Matrimonio Veronica Peparini e Andreas Muller: tutti i dettagli

«Gli ospiti arrivano e sappiamo già cosa accade. Per la cerimonia è tutto pronto», dice Muller, chiedendo alla Peparini di spiegare le canzoni scelte per l’evento. «Quelle che ci rappresentano di più negli anni», risponde la coreografa e Andreas svela che si tratta di Another Love di Tom Odell e Kissing You di Des’ree.

La coppia, già unita dal rito civile, si sposerà con una cerimonia che sarà officiata da un amico e ci saranno anche alcuni amici degli sposi che renderanno magica l’atmosfera cantando qualcosa. «Ci mancano i segnaposto, i menu e i segnatavoli», spiegano gli sposi mentre Muller, poi, diverte i fan scherzano sul meteo: «Se quel giorno piove, io non ci sono. Veronica festeggerà con tutti gli invitati, vestita da sposa, bellissima, io aspetto a casa».