Veronica Peparini e Andreas Muller, la gravidanza si complica?/ “E’ scattato un campanellino d’allarme”

Veronica Peparini e il suo compagno Andreas Muller hanno fatto il punto sulla gravidanza, senza nascondere qualche apprensione

Non sono giorni facili per Veronica Peparini e Andreas Muller, che aspettano con ansia ed apprensione l’arrivo di due gemelle. Nei giorni scorsi il compagno della coreografo aveva fatto capire che erano sorti dei problemi, senza però approfondire la questione. Adesso la coppia ha deciso di aggiornare i fan, con una sorta di comunicato congiunto postato sui rispettivi profili social.

Veronica Peparini, problemi in gravidanza "controlli ogni 48 ore"/ "È scattato un campanello d'allarme che…"

“E’ scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole […]. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale”, le parole che preoccupano i fan. La situazione potrebbe in qualche modo rientrare ma la Peparini avverte che “se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non ancora sapere quale esito porterà”.

Andreas Muller choc sulla gravidanza di Veronica Peparini/ "La visita non è andata come doveva andare"

Andreas Muller e Veronica Peparini travolti dall’affetto dei fan

“Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”, si legge nel lunghissimo post scritto da Veronica Peparini e Andreas Muller.

“I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”. Nello stesso post viene specificato che l’età di Veronica non rappresenta un problema e che, nonostante tutto, la speranza è che l’intervento chirurgico possa essere evitato. Ovviamente, la coppia è stata travolta da un’ondata di affetto da parte dei fan, che ora attendono con grande trasporto nuovi sviluppi.

Giuliano Peparini, sorpresa dalla sorella Veronica e Andreas Muller/ "Sappiamo che sarai uno zio speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA