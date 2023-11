VERONICA PEPARINI E ANDREAS MULLER/ Presto genitori, l’annuncio a Verissimo: “In arrivo due gemelli!”

“Non era una situazione facile, eravamo ad Amici e stavo col mio ex marito e c’erano i figli, ma sentivo che c’era qualcosa”. Così Veronica Peparini racconta a Verissimo l’inizio della relazione con Andreas Muller, una storia d’amore che li ha portati a costruire una famiglia. “Sentivo che c’era qualcosa di forte, ma all’inizio frenavo questo sentimento, poi mi sono innamorato”, spiega il ballerino. “Sembriamo perfetti, ma litighiamo anche. Non ci sono finzioni e maschere. In questi anni ci sono state anche critiche”, prosegue Andreas Muller. Ma ci sono anche rivelazioni importanti nell’intervista. “Sono incinta, non lo avevo detto ancora a nessuno, a parte in famiglia”, annuncia Veronica Peparini.

La famiglia si allarga per la coreografa 52enne: “Sono quasi al quinto mese. Avevo paura di dirlo alla mia famiglia, glielo abbiamo detto una settimana fa, mentre alla sua subito. Invece mi hanno stupito. Mia figlia mi chiedeva una sorellina, mio figlio che ha 16 anni l’ha presa bene e io mi sono sentita sostenuta e protetta”. Poi Veronica Peparini aggiunge: “Ci è servito un piccolo aiutino, ma è venuto subito, siamo stati fortunati, perché c’è chi fa più fatica”. Andreas Muller invece annuncia che sono in arrivo due gemelli. “Io ero sbiancato, non ce lo aspettavamo, ma avevo il desiderio di diventare papà, mi sento già di esserlo”. I due ammettono di aver avuto una crisi, ma di aver superato tutto, precisando che non c’è stata mai l’idea di chiudere la loro storia. I due hanno scoperto in diretta il sesso dei due gemelli: aspettano due bambine. “E ci teniamo a mettere tutti e due i cognomi”. (agg. di Silvana Palazzo)

Veronica Peparini e Andreas Muller, il primo incontro ad Amici poi l’amore

Tra le tante storie d’amore nate nella scuola di Amici ce n’è una che non ha visto protagonisti due allievi ma un allievo e la sua insegnante. È nata quasi come in un film la storia tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Lui ballerino allievo ad Amici, lei storica insegnante di danza, il loro rapporto era inizialmente solamente professionale. Andreas d’altronde ha vissuto l’esperienza del talent di Canale 5 per due volte consecutive: dopo l’infortunio ad Amici 15, si ripresenta ed entra ad Amici 16, vincendo l’edizione.

All’epoca Veronica era sposata con Fabrizio Prolli, coreografo e padre dei suoi due figli Daniele e Olivia. I due sono stati insieme per circa 15 anni prima della separazione che qualcuno ha additato proprio ad Andreas. In quegli anni infatti hanno iniziato a circolare dei sospetti sul fatto che la rottura della coppia fosse dovuta proprio al ballerino di Amici. Voci tuttavia sempre smentite da Veronica, che ha sempre dichiarato che il suo matrimonio è naufragato prima che Andreas entrasse a far parte della sua vita.

Veronica Peparini e Andreas Muller, matrimonio e un figlio in vista?

Ma quando sarebbe dunque iniziata la storia d’amore tra Andreas e Veronica? Pare che la scintilla sia scoccata si sono innamorati durante il tour di Claudio Baglioni. Poco dopo avrebbero iniziato a fare coppia fissa, inizialmente tenendo la relazione segreta. Poi nel 2019 la notizia è stata ufficializzata e da allora i due vivono una relazione stabile, mai ostacolata dall’importante differenza d’età (lei è più grande di 25 anni). Ottimi sono i rapporti di Andreas anche con i figli di Veronica.

Nelle ultime ore poi un’indiscrezione choc sta facendo il giro del web: Veronica e Andreas aspetterebbero il loro primo figlio. Una notizia che verrà ufficializzata solo nelle puntata di Verissimo di oggi, alla quale potrebbe forse fare seguito anche qualche aggiornamento su un possibile matrimonio.











