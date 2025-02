Veronica Peparini, la curiosa proposta di nozze del futuro marito Andreas Muller

Forse non tutti sanno che Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno marito e moglie nei prossimi mesi. La proposta di matrimonio è arrivata in un contesto alquanto curioso, dato che i due fidanzati stavano partecipando al reality de La Talpa. E’ stato lo stesso ballerino a raccontarlo nelle scorse settimane in una intervista a Verissimo, dove era ospite insieme alla sua dolce metà.

AMICI 24/ Diretta puntata 9 febbraio 2025: una nuova allieva, due passano al Serale

“Siamo andati per fare un’esperienza di gioco, di reality diverso da quello che facciamo noi tutti i giorni, così c’è stato modo per noi di stare insieme più tempo. E’ paradossale ma siamo stati più insieme rispetto a quanto stiamo insieme a casa”, le parole del compagno di Veronica Peparini. “Abbiamo dormito fuori, in tenda, ci sono state delle prove da superare e ci siamo sempre supportati. E quindi mi è venuta l’idea della proposta”, spiega il ragazzo nel salotto della Toffanin.

Andreas Muller e Veronica Peparini, matrimonio in vista?/ Spunta l'anello: "Stiamo definendo la data e..."

Andreas Müller e Veronica Peparini, amore a gonfie vele: dopo la nascita delle figlie, il matrimonio…

Come gli appassionati di gossip sanno benissimo, Andreas Müller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due gemelle lo scorso marzo. E oggi entrambi sono felicissimi di questa nuova avventura, seppur così stancante e sfidante. Andreas, spesso, condivide nelle sue storie social delle foto in compagnai dei suoi grandi amori.

Da Veronica Peparini, con cui ha iniziato a frequentarsi nel 2018, alle due figlie gemelle. Nella grande famiglia di Peparini-Muller, ovviamente ci sono anche i figli della coreografa, Daniele e Olivia, nate da una vecchia storia della showgirl. Prossima tappa per la coppia è dunque il matrimonio, anche se a quanto pare non c’è ancora una data o una location. C’è l’intenzione, che prima o poi si tramuterà in realtà.

Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo: "A volte litighiamo"/ "Ne abbiamo passate tante negli anni"