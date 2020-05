Veronica Peparini, fidanzata Andreas Muller/ “Insieme da 1 anno” (Amici Speciali)

Veronica Peparini è la fidanzata di Andreas Muller, uno dei concorrenti di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, il nuovo show in quattro puntate condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Si tratta di un’edizione speciale del noto talent show di successo che la De Filippi ha organizzato e interamente dedicato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Tra gli assenti, oltre a Vanessa Incontrada, c’è anche la ballerina Veronica Peparini, mentre presente è il compagno Andreas Muller. Un ritorno a casa a metà per la coppia considerando che i due si sono conosciuti proprio all’interno della scuola di danza. “Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento” – ha raccontato la sorella di Giuliano Peparini dalle pagine del settimanale Oggi. Qualcosa poi è improvvisamente cambiato come ha raccontato la coreografa e ballerina romana: “finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”.

Pubblicità

Veronica Peparini: “i miei figli ballano”

Andreas Muller e Veronica Peparini sono una coppia anche sul lavoro. La sorella di Giuliano Peparini parlando del rapporto con il suo ex allievo dice: “siamo abituati a condividere il lavoro. Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente”. La coppia sta insieme da circa un anno nonostante le polemiche scoppiata sui magazine di gossip che li hanno criticato per la differenza di età. Tra i due, infatti, ci sono ben 26 anni di età, ma le cose tra i due procedono alla grande anche se la coreografa non nasconde: “c’è. Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”. A parte l’amore per il ballerino di Amici e il suo lavoro, Veronica è anche mamma di due splendidi figli Daniele e Olivia nati dal matrimonio con l’ex marito e ballerino Fabrizio Prolli. “I miei figli sono abituati al mio lavoro perché anche loro ballano. Pure mio marito Fabrizio Prolli è un ballerino e fa parte del cast di Amici, dunque loro in trasmissione sono di casa”, ha dichiarato la ballerina al settimanale Visto. Un passione per la danza condivisa anche dai figli di cui la Peparini è davvero orgogliosa: “sono molto contenta che i miei figli abbiano questa passione, perché si tratta di qualcosa di sano. Mi ricordano me e mio fratello da piccoli: il ballo ci ha tenuti lontano dalla strada e ci ha permesso di dare belle soddisfazioni ai nostri genitori”.