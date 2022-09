Veronica Peparini fuori da Amici attacca:’pugnalate alle spalle’/ La sua verità

Veronica Peparini va fuori da Amici “amareggiata e nostalgica” per l’addio al talent show di Maria De Filippi dove faceva la coreografa del programma tv di Canale 5 dal 2013. Al suo posto, nella nuova edizione di Amici, ci sarà Emanuel Lo, il compagno della cantante Giorgia. Veronica Peparini, nell’intervista concessa al settimanale Nuovo, non nasconde la sua delusione. “Devo molto ad Amici e ringrazierò sempre il programma per ciò che mi ha dato – ha affermato – È normale che io provi nostalgia”. Intanto, nel programma di Maria De Filippi ha trovato la popolarità e adesso pensa a nuovi progetti, anche insieme al suo compagno Andreas Muller.

Appunto il compagno che sull’esclusione della 51enne da Amici è entrato a gamba tesa parlando di “pugnalate alle spalle”. Veronica Peparini chiarisce: “Le pugnalate alle spalle ci sono in tutti gli ambienti – ha puntualizzato – Io credo di essere una persona molto semplice e ingenua sotto vari punti di vista. Mi fa piacere, da una parte, ciò che ha detto Andreas, ma ci sono delle volte in cui l’ho pregato di esprimersi in modo diverso“.

Veronica Peparini, i progetti fuori da Amici e con il compagno Andreas Muller

Veronica Peparini, in ogni modo, pensa al futuro dopo Amici. Per l’addio al programma ci è rimasta male, soprattutto perché lascia persone cui era legata e che rivedrà fuori dagli studi televisivi. Con Maria De Filippi, come con Alessandra Celentano, si è lasciata in ottimi rapporti e spera ancora di lavorare con lei. “Io E Andreas ci stiamo occupando del tour di Alessandra Amoroso – ha fatto sapere la coreografa a Nuovo – In più abbiamo un altro progetto televisivo importante per gennaio“. Ma non svela quale, ne riparlerà quando ci sarà qualcosa di più concreto.

L’amore tra Veronica Peparini e il 26 enne Andreas Muller, invece, va a gonfie vele. “Arriverà anche il momento per le nozze – dice entusiasta la coreografa – Ma ci sono talmente tante cose da fare che non troviamo mai il tempo“. E chissà anche un figlio, dopo i due che ha già avuto. “Sarebbe bello, anche se ho 51 anni. Ma non lo escludo – ha concluso – perché sto con un ragazzo più giovane e non credo sia giusto privarlo di questa gioia immensa“.

