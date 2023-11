Veronica Peparini ha smesso di seguire Giulia Stabile e Dario Schirone/ Il web tuona: “Ha problemi di ego…”

Veronica Peparini, dalla gioia per la gravidanza alle polemiche sul web

Tra i programmi più seguiti di sempre occupa un posto di rilievo Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 attira da anni milioni di spettatori e ne consegue un flusso di interesse che prosegue nel tempo per i vari protagonisti del format. Non sono unicamente gli studenti a finire al centro dell’attenzione, ma spesso e volentieri anche i protagonisti “paralleli”. Un esempio è senza dubbio Veronica Peparini, ex docente della scuola ma che per anni ha vissuto l’esperienza da protagonista.

Di recente, Veronica Peparini ha attirato l’interesse degli appassionati per un annuncio più che lieto. Intervenuta con il compagno Andreas Muller a Verissimo, ha infatti raccontato di essere in dolce attesa di ben due gemelle. L’ex docente è stata immediatamente sommersa di messaggi di auguri e stima sui social, ma proprio sulle piattaforme digitali è scoppiato un vero e proprio “caso” in relazione a presunte ruggini vigenti con alcuni ex colleghi ad Amici di Maria De Filippi.

Veronica Peparini e il “follow” rimosso a Giulia Stabile e Dario Schirone: astio o casualità?

Come riporta Il Vicolo delle News, Veronica Peparini avrebbe smesso di seguire sui social due suoi ex allievi che poi hanno spiccato il volo anche una volta terminata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Stabile e Dario Schirone. Per quanto riguarda la prima, il portale sottolinea come a mancare all’appello sia anche il “follow” di Andreas Muller, ulteriore indizio che avrebbe agitato l’opinione sul web.

Come spesso accade, agli utenti in rete bastano pochi indizi per alimentare teorie e convinzione che possono anche andare in contrasto con la realtà dei fatti. In riferimento al “follow” rimosso da Veronica Peparini nei confronti di Giulia Stabile e Dario Schirone – come riporta Il Vicolo delle News – qualcuno sul web ha asserito: “Non digerisce bene gli allievi che la superano in popolarità, credo che abbia un grave problema di ego”. Inoltre, spulciando ulteriormente il profilo social, qualcuno si è reso conto che mancherebbe all’appello anche il “segui” ad Elena D’Amario, altra ex collega di Veronica Peparini.

