Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il battesimo delle loro piccole, ma ecco come si è vestita l’ex insegnante di Amici.

La loro storia d’amore ha appassionato tutti i telespettatori, sin da quando entrambi si sono conosciuti durante il talent show Mediaset e si sono innamorati. Da quei momenti sono trascorsi anni e nel mentre sono anche nate le due gemelline Penelope e Ginevra, che sono la vera priorità delle loro vite. Di recente entrambi sono stati intervistati nel salotto televisivo di Verissimo, e per l’occasione hanno fatto un annuncio del tutto inaspettato. Veronica e Andreas si sposeranno molto presto, probabilmente nel mese di settembre, e stanno già iniziando i preparativi per le tanto attese nozze che suggelleranno per sempre il loro fortissimo legame amoroso.

Proprio la stessa redazione di Verissimo – il talk show Mediaset di Silvia Toffanin – ha documentato le immagini del battesimo delle due piccole, che è stato festeggiato di recente insieme al loro primo compleanno e alla festa del papà.

Le foto del battesimo di Ginevra e Penelope: Peparini e Muller al settimo cielo

Le piccoline sono nate il 18 marzo 2024 e, qualche giorno fa, hanno festeggiato il loro primo anno di vita insieme al battesimo. “Abbiamo fatto un’unica grande festa!“, hanno infatti raccontato i due genitori nel salotto televisivo di Verissimo. Lei 54 anni e lui 28, sono legati da un filo invisibile ma super potente, e hanno appassionato il pubblico italiano con una storia d’amore che ha saputo sempre superare le difficoltà e che è adesso diventata ancora più forte grazie all’arrivo delle due bambine.

“Le mie figlie riempiono le mie giornate“, ha detto commosso Andreas, “Sono il pensiero fisso della mia vita, tutto il resto ruota attorno”. Per lei si è trattata della terza gravidanza, dato che è già mamma di Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli e che hanno rispettivamente 17 e 12 anni. Peparini e Muller hanno quindi scelto un luogo speciale per omaggiare le due bambine, cioè la Peparini Academy, l’Accademia di Danza fondata da Giuliano Peparini – fratello di Veronica – a Roma. Per l’allestimento è stato scelto un tema elegante e delicato, e a dominare il tutto è stato il colore rosa in tutte le sue sfumature. Ci sono stati inoltre numerosi palloncini, le decorazioni floreali e una torta monumentale a tre piani che hanno incorniciato tutta la giornata.

Di certo, a catturare l’attenzione dei più attenti sono stati gli outfit scelti per l’occasione. Quelli delle gemelline e di mamma Veronica sono stati apprezzati da tutti, tanto che in rete in molti hanno commentato esprimendo tutta la loro felicità nell’impeccabile scelta.

Gli outfit del battesimo: cosa ha indossato Veronica Peparini

Le vere protagoniste di questo evento sono state appunto Penelope e Ginevra, che hanno illuminato la scena con i loro sorrisi e con quella spontaneità che solo dei bambini sono in grado di regalare. Le piccoline hanno infatti indossato dei vestitini bianchi, che hanno dato l’idea di essere soffici come nuvole. Anche Veronica Peparini è apparsa più bella che mai, facendo notare a tutti come sia tornata in perfetta forma dopo la gravidanza e, ad un anno dal parto, si è mostrata con un fisico impeccabile. La coreografa ha scelto, per l’occasione, un abito nero aderente che ha senz’altro esaltato la sua impeccabile forma.

Tra gli invitati ci sono stati numerosi parenti e amici, oltre che ovviamente i figli della Peparini, Daniele e Olivia, nati dal suo precedente matrimonio. Sul suo profilo social ufficiale, Andreas Muller ha inoltre voluto omaggiare quel giorno con delle parole super emozionanti. “Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ho ritrovato quel momento sul mio telefono, ma ora siamo qui a festeggiare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso“, si legge sotto il suo post.