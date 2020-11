Veronica Peparini/ In coppia con Andreas Muller in sala ad Amici 20

Veronica Peparini torna per Amici 2021

Veronica Peparini non ha certo bisogno di presentazioni perché chi ha seguito Amici in questi ultimi anni, ha avuto modo di conoscerla come insegnante di ballo ma anche come maestra sensibile ai bisogni dei suoi ragazzi e combattiva quando c’è stato bisogno di proteggerne alcuni e portarne avanti altri. Maria de Filippi non poteva non confermarla in questa edizione 2021 al via oggi pomeriggio su Canale5 ma questa volta al suo fianco non ci sarà Timor Steffens, sostituito da Lorella Cuccarini, e ritroverà Alessandra Celentano. La maestra, però, non sarà la sola a tornare perché, a quanto pare, dietro le quinte e in sala prove, continuerà ad avvalersi dell’aiuto di Andreas Muller, suo ex studente e adesso compagno di vita nonostante le polemiche sull’età e sul loro legame lavorativo.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Proprio durante quest’anno, i due hanno confermato quello che tutti sapevano, ovvero la storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller, 49 anni lei e 23 anni lui. La loro differenza d’età ha fatto discutere per un po’ e anche i ruoli che i due hanno ricoperto ad Amici per ben due anni, ma poi tutto è stato spazzato via dal loro amore, dalla complicità e dalla prova del nove che a messo a repentaglio coppie ben più navigate, ovvero il lockdown. La stessa Veronica ha voluto confermare la loro liason scrivendo: “Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”. I due sembrano davvero fare sul serio tant’è che qualcuno parla di fidanzamento ufficiale e di prossime nozze, fino a quel momento godiamoceli ad Amici a partire da oggi.



