Veronica Peparini incinta di Andreas Muller?/ Circola un indizio sospetto prima dell’intervista a Verissimo

Alla vigilia dell’intervista di coppia a Verissimo, si intensificano le voci sulla possibile gravidanza di Veronica Peparini

Veronica Peparini è incinta di Andreas Muller? E’ questo il quesito che assilla gli appassionati di gossip, dopo che sono iniziate a circolare alcune voci sulla coppia. A poche ore dall’intervista a Verissimo, l’ipotesi gravidanza sembra infatti prendere quota. Tutto è cominciato da una segnalazione di una lettrice del sito IsaeChia.it, che alimenta i chiacchiericci sul conto di Veronica e della presunta dolce attesa. “Vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio…”.

“Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo?”, si legge nel messaggio riportato ormai ovunque sul web.

Come è iniziata la storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono innamorati nel 2018, dopo la rottura di lei con Fabrizio Prolli, il compagno dal quale ha avuto due figli, Daniele ed Olivia. Andreas e Veronica si sono conosciuti proprio ad Amici e nonostante il polverone legato ai venticinque anni di età che li divide, il loro è sempre stato un amore forte e passionale. Non a caso, il ballerino ed ex allievo della Scuola di Amici ha sempre sottolineato il suo desiderio di diventare padre e di sposare la sua amata Veronica.

Ora, con l’intervista di Verissimo dietro l’angolo, cresce l’attesa dei fan della coppia. Qualcuno è certo che annunceranno una gravidanza. Sarà davvero così? Veronica, intanto, ha condiviso l’annuncio di Verissimo affermando che sarà una puntata da non perdere.

