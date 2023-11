Veronica Peparini, la gravidanza dell’ex Amici é a rischio?/ Silenzio rotto: la reazione di Andreas Muller

Amici: prosegue la gravidanza dell’ex maestra e l’ex allievo di ballo, fidanzati, Veronica Peparini e Andreas Muller,

Veronica Peparini torna a rompere il silenzio sulla sua gravidanza, dopo averne ripreso pubblicamente lo status di rischio insieme ad Andreas Muller, ex Amici come lei. La coppia vip formata dall’ex insegnante e l’ex allievo di ballo ad Amici rendeva noto in un’intervista congiunta a Verissimo di essere in attesa di due gemelle, per poi rivelare in un intervento social di vivere una gravidanza a rischio.

Elia dopo l'addio ad Amici 23: "Percorso duro, speravo in un epilogo diverso"/ La bordata di Samuele Barbetta

“È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due (bambine, ndr)-faceva sapere la coreografa sul feto delle gemelle nasciture- e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue all’altra, che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale -si apprende poi dalla rivelazione – e in questo momento ci ritroviamo in un punto dove la situazione al 50% potrebbe tornare regolare da sé, se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito avrà”.

Mew e gli attacchi di panico, il racconto choc ad Amici 23/ "Arrivava un'ombra e stavi male, oscuri pensieri"

Veronica Peparini rompe il silenzio e…

Ma come prosegue la gravidanza di Veronica Peparini, concepita con l’ex Amici Andreas Muller? La maestra di ballo storica di Amici si lascia ora immortalare in un nuovo intervento social, in una serie di scatti dove mostra con fierezza i risultati del suo cambiamento fisico come futura mamma e in status di gravidanza: ” Sono fiera del mio corpo -é la caption a corredo delle nuove foto di Veronica Peparini – e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo”.

Amici 23: Sarah Toscano e Kumo in difficoltà, Simone Galluzzo sospeso/ La crisi determina gli eliminati?

La speranza é l’ultima a morire, in ogni caso, per la maestra di ballo, che sogna di poter tornare al lavoro e di abbracciare le figlie con Andreas: “La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello”.

E, intanto, non manca la pronta reaction al carousel-post, di Andreas Muller: “Amori miei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA