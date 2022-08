Veronica Peparini lascia Amici, colpa della Celentano?/ “Una lite costringe De Filippi a scegliere”, i rumors

Veronica Peparini dice addio ad Amici: “E’ stata una scuola anche per me”

Veronica Peparini lascia definitivamente Amici, a svelarlo è proprio la ballerina che lo ha comunicato ai fan. Dalle sue parole trapela serenità, quasi riconoscenza verso il talent show: “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante“.

Continua: “Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodo in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. E’ stato come un rodaggio, perchè Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto questo show penso che tu possa fare proprio di tutto“. Dunque, i numerosi rumor hanno effettivamente rivelato la verità, Veronica Peparini dice addio a Maria De Filippi.

Dopo l’annuncio dell’addio di Veronica Peparini ad Amici, i fan si chiedono quali siano state le ragioni di tale decisione. A mettere la pulce nell’orecchio che non sia stata una scelta della ballerina, sono le parole del compagno Andreas Muller. Proprio lui, sui social condivide un lungo post in cui tesse le lodi della compagna, che ha tutta l’aria di essere una polemica contro il talent show.

Secondo Nuovo TV, il vero motivo potrebbe essere stato una lite tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano che ha portato Maria De Filippi a dover scegliere tra una delle due. D’altronde, una delle ultime frasi accese dell’insegnate di danza classica alla Peparini sono state: “Non capisci nulla di danza“. Il rapporto tra le due potrebbe essere diventato insanabile, tanto da mettere la conduttrice alle strette e a riconfermare la Celentano, piuttosto che la coreografa hip hop. Questo potrebbe essere confermato dalla polemica di Andreas Muller e dal fatto che tra le due insegnanti non scorresse da tempo buon sangue.

