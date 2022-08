Veronica Peparini lascia Amici? / “E’ stata una scuola per me, mi ha insegnato…”

Veronica Peparini lascia Amici 21? L’intervista concessa a Lorella Cuccarini

Quando ormai sale sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che con ogni probabilità andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre 2022, la preannunciata insegnante uscente dal cast del talent, Veronica Peparini, rilascia una nuova intervista. Accade in confidenza con la storica collega insegnante ad Amici, Lorella Cuccarini, durante il web format Un caffè con, condotto proprio da quest’ultima. In occasione dell’intervista, Veronica Peparini torna a raccontarsi in toto, come donna e artista ed esordisce ricordando alcuni highlights della sua carriera intrapresa nel mondo della danza. Si tratta della partecipazione ad un live di Kylie Minogue che la vide in passato impegnata come ballerina in Australia e l’ingaggio ad Amici di Maria De Filippi come insegnante di ballo unitamente al ruolo di coreografa per lo spettacolo teatrale Romeo e Giulietta, ideato con il fratello e direttore artistico storico del serale di Amici, Giuliano Peparini.

Lorella Cuccarini, "Mi ha bloccata da tutti i social"/ L'accusa a Heather Parisi...

Amici per Veronica, che stando alle ultime anticipazioni tv ad Amici 22 si vedrà sostituita dal compagno di Giorgia, Emanuel Lo, nel ruolo di insegnante di danza, ha rappresentato negli anni una scuola importante anche per lei, in quanto ha compreso che gli allievi non le appartengono e che quindi quest’ultimi hanno bisogno di lei per spiccare il volo. Amici le ha insegnato anche a ideare le coregrafie in tempi serrati e a riscoprire la creatività condivisa con il fratello Giuliano Peparini. “Quando collaboriamo creiamo qualcosa di diverso, ci compensiamo”, fa sapere la coreografa alla Cuccarini, del sodalizio stretto con il fratello, che lei considera un genio e a cui lei si ispira.

Rosa Di Grazia, le critiche ad Amici?/ "La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile"

Amici ha rappresentato per lei anche lo spartiacque tra l’ex storico Fabrizio Prolli, ballerino e coregrafo con cui lei ha avuto i figli Daniele e Olivia, e Andreas Muller, ex allievo ad Amici con cui si è fidanzata poco dopo l’uscita di scena del ballerino dal talent dovuta ad un infortunio. Di Andreas, nonostante lei sia di molti anni più grande, ha subito il fascino in generale e non solo quello della fisicità. “Io venivo da un momento di crisi”, fa sapere Veronica a Lorella, sibillina, rispetto alla crisi d’amore con Prolli. Il rapporto con gli hater rispetto all’amore con Andreas, che é più giovane di lei? “‘Mamma e figlio’, dicono di noi”, aggiunge, palesando di non dare più importanza ai pregiudizi dei detrattori.

LDA da record con Quello che fa male/ "Bisogna pensare a quello che ci fa bene..."

Veronica Peparini e il rapporto con Lorella Cuccarini

Nell’intervista non si parla di un addio di Veronica ad Amici, ma tra l’intervistata e Lorella si ha il tempo anche di parlare della collaborazione che la coreografa ha stretto con la Cuccarini per lo spettacolo tv condiviso con Heather Parisi, Nemica amatissima, un momento memorabile per la Peparini, che le ha regalato l’emozione di collaborare con le due storiche icone della danza e “rivali” di sempre.



“Veronica ed io ci conosciamo e stimiamo da molto tempo, decisamente prima di Amici – ha scritto non a caso, Lorella, a corredo di un post sull’intervista condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram, che parla anche del rapporto stretto negli anni con Veronica -. In questo nostro incontro, abbiamo parlato di lei, della sua carriera, delle sue passioni… e anche di quella volta in cui è stata la mia coreografa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA