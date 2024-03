Veronica Peparini mamma a 53 anni: “Emozionata e felice per Andreas Muller”/ “Spero di essere d’esempio”

Veronica Peparini è mamma per quarta volta: “Spero di dare forza e coraggio”

Dopo tanta attesa e una gravidanza tutt’altro che facile contraddistinta da non poche preoccupazioni, Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori lunedì 18 marzo 2024 delle piccole Penelope e Ginevra. Entrambi sono al settimo cielo e felici ma in queste ore Veronica Peparini si è lasciata andare a dalle riflessioni profonde sulla sua maternità a 53 anni, non proprio giovanissima. La coreografa e ballerina ha già due figli Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con l’ex marito Fabrizio Prolli diventati adesso fratelli maggiori delle piccole.

Veronica Peparini è mamma! Nate le figlie Penelope e Ginevra di Andreas Muller/ L'annuncio social

Veronica Peparini, nota soprattutto per essere stata per anni coach ad Amici di Maria De Filippi sui social ha confessato i suoi stati d’animo: “Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie. Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno.” E poi ancora ha aggiunto: “Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima e ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra”.

Veronica Peparini quando partorisce?/ Gli indizi sui social, Andreas Muller: “Qual è il look giusto da papà?”

Andreas Muller papà per la prima volta di Ginevra e Penelope: “Esperienza che ti cambia

Non solo Veronica Peparini anche Andreas Muller ha voluto affidare ai social le sue emozioni sia dell’esperienza della paternità che soprattutto nel aver assistito al parto: “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scelta inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze”, ha scritto: “Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione passata, presente e futura. Iconica”.

QUANDO PARTORISCE VERONICA PEPARINI E COME STA?/ “Adesso posso dirlo, va tutto bene…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA