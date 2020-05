Veronica Peparini, matrimonio con Andreas Muller?/ “Vedremo, mai dire mai…”

Pubblicità

Veronica Peparini si sposa con Andreas Muller? La maestra di danza di Amici di Maria De Filippi, grande assente nell’edizione “Amici Speciali” attualmente in onda su Canale 5, in queste ore ha risposto ad una serie di domande dei fan su Instagram. Tra le tantissime domande molti le hanno chieste se ci sarà un matrimonio con il ballerino di Amici. La coppia, nonostante la differenza di età, è felicemente innamorata e da diverso tempo sono anche andati a vivere insieme. Il matrimonio però al momento sembra ancora lontano considerando la risposta della Peparini che alla domanda dei suoi fans ha risposto: “vedremo, mai dire mai…”. Del resto per la coreografa e maestà di Amici non sarebbe la prima volta, visto che in passato è stata già sposata con Fabrizio Prolli, padre dei suoi due figli Daniele e Olivia. Non solo, durante la diretta la coreografa ha anche colto l’occasione per smentire la notizia che circola da alcuni giorni di una possibile gravidanza. Nessun figlio in arrivo da Andrea come ha precisato la Peparini: “negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio”.

Veronica Peparini e Andreas di Amici: “Sono gelosa come tutte le donne”

Veronica Peparini non è incinta e né tantomeno si sposa con Andreas di Amici. La duplice smentita è arrivata dalla diretta interessata durante una lunga diretta Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei fans mettendo una volta e per tutte i puntini sulle i. Se il matrimonio non è nei piani, al momento la sorella del direttore artistico di Amici non è neppure in dolce attesa. “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi” racconta la professionista “Non so perché… Cosa avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Forse perché Andreas aveva detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio” ha detto la Peparini parlando della notizia circolata in rete su una sua possibile gravidanza. Non solo, Veronica Peparini ha poi rivelato di essere molto innamorata di Andreas e come tutte di essere gelosa: “sono gelosa in modo normale, come tutte le donne. Quando tieni a qualcuno e sai quello che vale per te, sei geloso in senso buono”. La storia d’amore tra Veronica e Andreas procede a gonfie vele nonostante le polemiche per via della differenza di età tra i due. Un amore nato negli studi televisivi di Amici come ha raccontato la stessa Peparini al settimanale Oggi: “era tra i miei allievi, l’ho sempre sostenuto per il grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita poi prende delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e da un anno stiamo insieme”.



