Veronica Peparini, problemi in gravidanza “controlli ogni 48 ore”/ “È scattato un campanello d’allarme che…”

Veronica Peparini e i problemi in gravidanza: “Controlli ogni 48 ore“

Hanno destato preoccupazione le dichiarazioni social rilasciate da Andreas Muller negli ultimi giorni, in riferimento alla gravidanza di Veronica Peparini. La coppia aveva dato il lieto annuncio, per la prima volta in forma ufficiale, in un’intervista nel salotto di Verissimo, in cui hanno raccontato che sarebbero diventati genitori di due gemelline. Tuttavia, pochi giorni fa, il ballerino ha svelato per mezzo social che l’ultima visita di controllo purtroppo non è andata come previsto. Ora, però, ci pensa la coreografa a raccontare nel dettaglio come stanno andando le cose, attraverso un lungo messaggio affidato alle Instagram stories.

Andreas Muller choc sulla gravidanza di Veronica Peparini/ "La visita non è andata come doveva andare"

“Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora, perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti“: così ha esordito Veronica Peparini. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente“.

Giuliano Peparini, sorpresa dalla sorella Veronica e Andreas Muller/ "Sappiamo che sarai uno zio speciale"

Veronica Peparini e i timori di un possibile intervento: “Non possiamo ancora sapere“

Ma quale potrebbe essere la conseguenza di una simile condizione? Veronica Peparini, nel corso del messaggio affidato ai social, spiega: “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore“. E aggiunge: “Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà. Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web“.

Veronica Peparini ha smesso di seguire Giulia Stabile e Dario Schirone/ Il web tuona: "Ha problemi di ego…"

La speranza, comunque, è che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. E a testimoniarlo è anche il messaggio di grande ottimismo a chiusura del messaggio: “Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA