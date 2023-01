Veronica Peparini: “Sono cresciuta in strada”/ “Iniziai a ballare per salvarmi”

Veronica Peparini, durante la diretta di Verissimo, in onda su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin si è aperta, raccontando il suo passato e il rapporto con la sua famiglia. Oltre a questo ha dedicato anche una lunga parte dell’intervista alla relazione con il suo attuale compagno, Andreas Muller, e soprattutto al rapporto dell’uomo con i due figli avuti da Veronica nella precedente relazione con Fabrizio Prolli. Parlando della sua famiglia, però, sembra aver scoperto una vecchia ferita che non si è mai rimarginata a dovere ma che è stata anche una vera e propria spinta per lei, a migliorarsi, ad ambire a qualcosa di migliore e a sforzarsi per ottenere qualcosa di bello da una vita iniziata, forse, leggermente male.

Veronica Peparini: “Io e mio fratello siamo cresciuti in strada”

“Sono stata una figlia tremendina, ero un po’ ribelle”, racconta ironicamente Veronica Peparini a Verissimo, ricordando la sua adolescenza. “Prima ero timida, da piccolissima”, ma poi la vita l’ha portata a crearsi una sorta di corazza, “come reazione alle cose che avevo vissuto”. “Io e mio fratello [il coreografo Giuliano Peparini, ndr.] siamo cresciuti in strada perché i genitori lavoravano, avevano un negozio, e crescevamo con la babysitter che ogni tanto c’era e ogni tanto no. Sono un po’ cresciuta in strada e molte cose mi facevano soffrire, quindi la reazione fu la ribellione”.

“La danza è arrivata perché avevo bisogno di qualcosa a cui aggrapparmi”, continua a raccontare Veronica Peparini per staccare dalla mia adolescenza, mia mamma aveva questo sogno e all’inizio ci insegnò lei. Inizi io e poi mi seguì mio fratello”. “Da piccoli eravamo come fratello e sorella normali”, ricorda Veronica parlando del rapporto con il fratello Giuliano, “lui è sempre stato il talento che facevano ballare alle feste e io dietro che provavo, è stato la spinta a farmi fare di più, lui era talentuoso, il genio, e io dovevo stargli dietro ed è stato un traino importante”. “Ho protetto mio fratello quando lo prendevano in giro”, racconta Veronia Peparini, “magari lo facevo senza rendermene conto ma per me lui è stato sempre speciale. È una parte importantissima della mia vita. L’ho sempre protetto e lo faccio ancora. Ma lo elogio anche, perché lo vedo come qualcosa di più, è una cosa grande. Litighiamo tanto ma c’è un rapporto stretto che ci unisce”.

Chi è Giuliano Peparini

Giuliano Peparini, il fratello di Veronica di cui parla come del talento della famiglia, ha iniziato a ballare a 15 anni al fianco della grande Heater Perisi. A 16 anni si trasferì in America, per studiare alla prestigiosa accademia del balletto di New York, esperienza che gli permise, tornato in Europa, di essere scritturato come primo ballerino del Balletto Nazionale di Marsiglia. Negli anni ha lavorato a Milano, Parigi, Tokyo e Mosca, collaborando anche con il famosissimo Cirque du Soleil. Dal 2013, invece, ha un contratto con Mediaset in qualità di coreografo e direttore artistico della trasmissione Amici.











