Veronica Perseo, chi è la vincitrice Tali e Quali 2019/ Il ritorno nel torneo finale

Oggi è il grande giorno della finale di Tali e Quali Show 2022. Inizialmente rinviata per consentire a Rai Uno di seguire l’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi messa in naftalina dalla finale del Festival di Sanremo, e adesso finalmente tornata a prendersi la ribalta. Tutti si chiedono chi sarà il vincitore di questa edizione. Ma quanti sono in grado di dire il nome della vincitrice dell’edizione 2019? Agli smemorati lo ricordiamo noi: trattasi di Veronica Perseo, interprete che all’epoca si impose con il brano “Shallow”, canzone simbolo del film “A Star is Born” con Lady Gaga e Bradley Cooper. Proprio l’esibizione nei panni dell’attrice e pop-star convinse la giuria ad assegnare a lei il titolo sovvertendo i pronostici che davano invece come grande favorito Adonà Mamo, che con la sua interpretazione di Maria Callas sembrava essere il favorito.

Veronica Perseo, vincitrice Tali e Quali 2019

L’esperienza di Veronica Perseo nella versione NIP di Tale e Quale Show non è ancora da ritenersi conclusa. Nel programma condotto da Carlo Conti, infatti, la vincitrice dell’edizione 2019 tornerà proprio in qualità di campionessa nel torneo che prevede la partecipazione dei tre vincitori delle prime tre puntate e altri 8 nuovi concorrenti per il titolo di “Campionissimo di Tali e Quali“. L’ancora giovanissima performe di Cagliari (ha solo 26 anni), nella vita fa piano-bar ed ha un canale YouTube in cui intrattiene i fan con video di grande successo quali la cover di “Million Reason”, sempre di Lady Gaga. In questi ultimi anni la Perseo ha preso parte a diverse manifestazioni musicali collaborando con artisti di fama quali Nicola Di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Sandro Giacobbe e Don Backy. Un bagaglio di esperienza che potrà venirle in soccorso in occasione del suo ritorno a Tali e Quali.

