Veronica Perseo dopo Lady Gaga/ “Non so cosa avrei fatto senza la musica”

Veronica Perseo è stata la vincitrice della prima edizione di Tali e Quali show, la versione nip dello storico programma di Raiuno. Nei panni di Lady Gaga, Veronica Perseo ha conquistato tutti lasciando senza fiato non solo la giuria, ma anche il pubblico a casa. Quella di Veronica Perseo per la musica è una grande passione a cui si sta dedicando anche in quarantena. Molto attiva su Instagram, infatti, l’artista ha avuto nel pianoforte il suo migliore amico e, partecipando allo show di Raiuno, ha sfoggiato tutta la sua bravura. Salita alla ribalta grazia alla sua imitazione di Lady Gaga, Veronica Perseo è sempre più seguita sui social dove pubblica video in cui sfoggia la sua bellissima voce. Grazie alla musica, Veronica è riuscita anche a superare con più tranquillità la quarantena. “Un grazie, molto profondo, alla musica, alle canzoni e all’arte. Se non ci fossero state, non so come avremmo fatto a superare questo periodo”, ha scritto su Instagram.

Veronica Perseo: “bisogna tener duro”

Veronica Perseo sta osservando scrupolosamente le norme dettate dal Governo per contenere i contagi da coronavirus restando a casa. Su Instagram, tuttavia, non nasconde di essere in difficoltà anche se non si arrende e cerca d’infondere coraggio a chi sta vivendo male la quarantena. “Bisogna tener duro. Avere pazienza, forza, sopportare. Questo periodo è una dura prova, non si sa bene cosa stia succedendo, cosa ci sia sotto, e perchè è toccato a tutti noi vivere tutto questo.

Peró, penso anche che, se è accaduto, è perchè dobbiamo imparare qualcosa, e l’augurio che posso fare a tutti noi è che da tutto questo impariamo ad amare di più noi stessi e gli altri, a coltivare i rapporti e i sentimenti con più attenzione, con più cuore, e a prendersi cura di noi stessi e degli altri con più anima, di più“, scrive Veronica che spera di poter tornare presto a fare musica dal vivo e di riprendere in mano la propria normalità.





