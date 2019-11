Veronica Perseo è Lady Gaga/ Quale delle sue cover porterà stasera? (Tali e Quali)

Veronica Perseo imiterà Lady Gaga a Tali e Quali

24 anni e amante del pop: Veronica Perseo viene da Cagliari e oggi la vedremo a Tale e Quale Show – Tali e Quali. Chi la segue sui social di certo conoscerà già la sua voce, soprattutto perchè sul suo canale Youtube è possibile riascoltare diverse delle sue esibizioni. Fra le ultime spicca Million Reasons di Lady Gaga, ma negli anni ha realizzato anche cover di Il mondo prima di te di Annalisa e Celeste di Laura Pausini. Non è un caso però che questa sera, venerdì 22 novembre 2019, Veronica Perseo si esibirà nei panni della principessa del pop per la prima e unica puntata di Tali e Quali. Grazie alle informazioni presenti sul suo profilo Facebook, scopriamo inoltre che la cagliaritana ha coltivato il suo amore per la musica fin dai 10 anni, quando si è iscritta al Conservatorio della sua città, proseguendo i suoi studi fino al conseguimento della laurea triennale in canto e pianoforte.

Chi è Veronica Perseo? Il pianoforte amico fedele, ma la voce…

Il pianoforte è stato un amico fedele fin dai primi istanti per Veronica Perseo, oggi a Tali e Quali, ma la voce le ha permesso di esibirsi fra il 2007 e il 2009 al Teatro Lirico cagliaritano, per poi entrare nel coro del Conservatorio in cui si è laureata. Una strada che le ha permesso di salire sul palco al fianco di Gino Sant’Erciole e Nicola di Bari, sia come ospite sia per duetti con i protagonisti. L’anno scorso invece ha cantato al fianco di Michelle Hunziker al Festival di Sanremo, in occasione del flashmob contro la violenza di genere.

