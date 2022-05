Veronica Pivetti: “Caddi in depressione per colpa dei farmaci”/ “Mia sorella Irene…”

Veronica Pivetti ha parlato di sé a tutto tondo sulle colonne del “Corriere della Sera”, rivelando innanzitutto di aver esordito da attrice in uno spot pubblicitario con Maurizio Nichetti per una marca di olive, proseguendo poi con il doppiaggio. Proprio a questo mestiere è legato un ricordo divertente: “Siamo nel 1994, mia sorella era stata da poco eletta presidente della Camera. Adriano Celentano doveva fare la pubblicità delle Ferrovie dello Stato e, nello spot, aveva bisogno di una voce femminile, quindi ascoltò la semplice registrazione di tre voci: scelse la mia. Lui non mi conosceva e, quando mi presentai con nome e cognome, mi chiese scherzando: ‘Sei la cugina di Irene Pivetti?’. Risposi: ‘Veramente sono la sorella!'”.

Il ruolo di sua sorella Irene non ha né agevolato, né complicato la carriera di Veronica Pivetti: “Se avessi voluto anche io intraprendere la carriera politica, certo, la figura di Irene sarebbe stata ingombrante, basti dire che ancora adesso si sbagliano e mi chiamano col suo nome… Non mi sono mai sentita facilitata e nemmeno a disagio per il mestiere che svolgevo, distante dal suo”. Poi, dopo un Festival di Sanremo da protagonista accanto a Raimondo Vianello, fu sorpresa a rubare in un supermercato: un atto di “follia pura, rubai un pacco di sottilette. Mi fermarono all’uscita chiedendomi cos’avessi nella borsa. Ovviamente ho immediatamente tirato fuori il malloppo e pagato quello che dovevo, scusandomi”.

VERONICA PIVETTI: “LA DEPRESSIONE MI È VENUTA PERCHÉ…”

Sempre sul “Corriere della Sera”, Veronica Pivetti ha rivelato che fu colpita dalla depressione, anche se, volgendo lo sguardo ai personaggi che porta in scena, tale accostamento alla malattia pare improbabile. Eppure “sono un orso, non sono mai stata socievole sin da ragazzina, al contrario di Irene che è leader di natura e socializzava subito. La depressione mi è venuta a causa di un problema alla tiroide: sono stata curata male, con un abuso di farmaci sbagliati. Però ho continuato sempre a lavorare. In quel periodo ero nel ‘Maresciallo Rocca‘, con il mitico Gigi Proietti”.

La separazione dal marito e il fatto di non aver avuto figli sono in qualche modo legati al carattere solitario di Veronica Pivetti? “Niente di tutto ciò. Quello che abbiamo è quello che vogliamo. La separazione è una cosa che accade. Non ho avuto figli forse perché non li volevo così tanto. Se fossero venuti, penso che sarei stata contenta, ma l’importante è sentirsi liberi nelle scelte”.











