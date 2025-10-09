Veronica Pivetti parla della lotta alla depressione e tesse le lodi della nuova compagna Giordana: "E' il rapporto più profondo della mia vita..."

Forse non tutti sanno che l’attrice e doppiatrice Veronica Pivetti ha combattuto in passato contro una malattia tanto invisibile quanto insidiosa e difficile da debellare: la depressione. Sei anni di ombre e pensieri tenebrosi per la showgirl che oggi fortunatamente tira un sospiro di sollievo, poiché è riuscita a rivedere la luce archiviando il periodo buio. “E’ stata bella tosta ed è durata sei anni. La depressione quasi sempre viene sottovalutata ma, datemi retta, se ne può uscire”, ha detto in una intervista commovente rilasciata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier.

Insomma, le difficoltà possono essere superate, ma mai aggirate. Dunque occorre attraversale senza esitazioni, anche se a volte può non essere facile e gli ostacoli lungo la strada sono innumerevoli. “Bisogna curare questa malattia e se necessario prendere le medicine, andare dallo psichiatra se necessario. Io ho fatto tutte queste cose”, ha spiegato l’attrice e doppiatrice.

Veronica Pivetti tra vecchi e nuovi amori: “Con la mia compagna ho il rapporto più profondo della mia vita”

Quando si hanno a fianco delle persone speciali, ovviamente, ogni sfida diventa meno proibitiva. E Veronica Pivetti – che è stata sposata dal 1996 al 2000 con Giorgio Ginex, attore e conduttore radiofonico – è oggi felice e serena con Giordana, una misteriosa compagna con Veronica convive da tempo. Giordana è diventata una presenza importantissima per Veronica e viceversa.

Le due donne hanno costruito un rapporto basato su amore e fiducia. “Coi cani e lei siamo una famiglia, non potrei desiderare di più. Non lo definirei un amore, ma è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita”, ha dichiarato Veronica in una bella intervista rilasciata a DiPiùTv dove ha affrontato un po’ tutte le questioni legate alla sua vita amorosa.