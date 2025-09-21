Chi è Veronica Pivetti: il matrimonio dal 1996 al 2000, poi il divorzio e la scelta di non avere figli. Ora convive con un'amica speciale

Veronica Pivetti, attiva in televisione già dagli anni Ottanta con diverse fiction e film, ha dato il volto alla simpatica Camilla Baudino, protagonista di “Provaci ancora prof!”, facendo innamorare milioni di italiane con la sua simpatia e il suo carisma. Ma nella vita privata chi è Veronica Pivetti? L’attrice ha raccontato qualcosa in più di sé, guardandosi soprattutto alle spalle, nel programma “Da noi… A Ruota libera”. “Non so cosa mi manchi ma umanamente, dal punto di vista sentimentale, ho fatto errori madornali. Ho dato troppo a persone che non lo meritavano. Ho un grande rammarico. A proposito di costruzione della persona, bisogna sempre vendere molto cara la pelle e io con certe persone non l’ho fatto e me lo rimprovero. Avrei dovuto concedere meno” ha rivelato l’attrice.

Veronica Pivetti e la malattia: "Sei anni di battaglia con la depressione"/ "Se ne può uscire"

Parlando invece del non aver avuto figli, la Pivetti ha dichiarato: “Non ho un senso materno per i bambini e sono felicissima di non aver avuto figli”. L’attrice, inoltre, ha più volte sottolineato di sentirsi più che completa anche senza figli, con i suoi adorati cani e un lavoro che ama profondamente. In passato Veronica Pivetti è stata sposata con un uomo, Giorgio Ginex: i due si sono separati dopo qualche anno di matrimonio, senza avere figli.

Veronica Pivetti, chi è? Una donna al suo fianco

Nel 2017, Veronica Pivetti ha raccontato di vivere con una donna. L’attrice non ha mai rivelato l’identità della compagna, che probabilmente ha voluto preservare e proteggere dalle luci e dai gossip del mondo dello spettacolo: sappiamo solamente che si chiama Giordana. In realtà, la Pivetti non ha mai chiarito la natura del loro rapporto. nel 2017, a “Dipiù”, spiegava: “È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita”. Già in passato l’attrice si era innamorata di una donna, non venendo però ricambiata.