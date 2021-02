Veronica Pivetti/ “Paolo Conticini? Ci amiamo da anni!”, una serata in love su Rai1..

Veronica Pivetti al timone di A grande richiesta (Parlami d’amore) e il presunto flirt con Paolo Conticini

Dopo il Festival di Sanremo è la sua prima volta nel prime time di Rai1, con queste parole Veronica Pivetti parla della sua avventura al fianco di Paolo Conticini questa sera a Parlami d’Amore, uno speciale dedicato agli innamorati con tanti ospiti musicali. L’amata coppia della fiction di successo Provaci ancora Prof! torna in scena insieme ed è questa occasione che spinge Veronica Pivetti a tirare fuori vecchie questioni a cominciare proprio dal presunto flirt che molti hanno affibbiato ai due all’epoca della lavorazione della fiction. Lei stessa, in un’intervista a Nuovo tv, spiega che la loro ‘è una lunga storia d’amore proprio perché ci siamo lasciati e ripresi tante di quelle volte…’. Questa sera i due quindi si ‘riprenderanno’ per la felicità di Veronica Pivetti che ha ammesso di essere contenta perché Paolo Conticini la corteggia sul palco e chi non vorrebbe essere al suo posto?

Ma chi è Veronica Pivetti?

L’attrice e conduttrice manca ormai un po’ dagli schermi televisivi e dalle dirette visto che negli ultimi anni l’abbiamo vista condurre Amore Criminale su Rai3. Per chi non lo sapesse ancora, però, Veronica Pivetti è un’attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e opinionista italiana. Classe 1965, è figlia d’arte visto che suo padre è il regista Paolo Pivetti e la madre è la doppiatrice Grazie Gabrielli. E’ proprio come doppiatrice che esordisce Veronica Pivetti quando, all’età di sette anni, doppia alcuni personaggi dei cartoni animati sbarcando poi anche nel mondo delle serie televisive e soap opera. Ma da lì a passare poi davanti alla telecamera il passo è stato breve e il pubblico non ha potuto far altro che amarla soprattutto in coppia con Paolo Conticini in Provaci ancora prof! una fiction molto amata e che spesso viene tirata fuori quando si parla di possibili ritorni.



