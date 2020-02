Veronica Pivetti / “Per sole donne, mio primo libro comico-erotico” (Soliti Ignoti)

Veronica Pivetti è l’ignoto misterioso Vip della puntata di questa sera, 26 febbraio 2020, dei Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. L’attrice è stata ospitata dal conduttore per presentare il suo primo romanzo di genere comico e erotico, intitolato “Per sole donne”. Si tratta di una narrazione comico-erotica che racconta la storia di cinque donne che devono convivere con gli stereotipi di genere. Il libro, edito da Mondadori, è una vera e propria sfida per l’attrice, che ha dichiarato di essersi sentita a suo agio a parlare di queste tematiche alla sua età senza cadere nei soliti cliché: “Quando si parla di sesso a cinquant’anni si pensa alla menopausa, invece volevo fugare questa convinzione e dire che la nostra vita non è ridotta a questo”. La storia è infatti rivolta alle donne di tutte le età visto che le protagoniste, ben cinque, rispecchiano persone diverse e con caratteri molto particolari in cui diverse donne si possono identificare.

Veronica Pivetti e il suo romanzo femminista contro un’Italia “troppo maschilista”

La storia narrata nel nuovo libro di Veronica Pivetti, Per sole donne, è un inno alle donne che, secondo l’autrice, sono costrette a vivere in un paese troppo maschilista: “Le donne devono rinunciare a troppe cose, invece le mie protagoniste rivendicano la loro realizzazione”. In qualche modo quindi le sue protagoniste riescono a svincolarsi da queste dinamiche e riescono a trovare il loro posto nel mondo. Nella presentazione del suo libro a I Soliti Ignoti, definisce il suo romanzo un genere “hard”. Le protagoniste: “Sono delle donne della mia età, parlano di eros, non sono più ragazzine”. Amadeus ha tentato di leggere una delle righe ma la scrittrice dice che è troppo spinto per essere letto in diretta. Il talento nascosto di Veronica Pivetti rivelato al programma di Amadeus? Sa fischiettare come un usignolo.

