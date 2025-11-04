Veronica Pivetti, sorella di Irene Pivetti: chi è? Attrice tra tv e cinema, un bel legame con la sorella: "Si vogliono bene e sono sempre state molto unite"

Veronica Pivetti, sorella di Irene Pivetti, ha seguito come i genitori le loro orme nel mondo dello spettacolo. La mamma, infatti, è una doppiatrice mentre il papà un regista. Dopo aver terminato il liceo, Veronica si è dedicata al mondo del cinema e dello spettacolo. Da bambina aveva già esordito come doppiatrice, all’età di sei anni, apparendo anche in diversi spot pubblicitari. Durante l’adolescenza aveva inoltre lavorato sempre come doppiatrice per diversi cartoni animati di gran successo.

Perchè Irene Pivetti rischia il carcere? Cosa fa oggi l’ex Presidente della Camera/ “Mi hanno tolto tutto”

Le prime apparizioni al cinema, per Veronica Pivetti, sono arrivate però negli anni Novata. Notata da Carlo Verdone, venne scelta proprio da lui per interpretare Fosca in “Viaggi di nozze”: un film che ottenne un successo straordinario e fece volare la carriera di Veronica, che da quel momento non si è più fermata, arrivando anche alla conduzione del Festival di Sanremo nel 1998. Tra i grandi successi nella carriera di Veronica Pivetti, c’è la serie tv “Provaci ancora prof!”, nella quale ha interpretato un’insegnante di lettere, Camilla Baudino. Grande il successo della serie, confermata fino al 2015.

Irene Pivetti, dalle forniture Covid alla condanna per evasione/ Cos'è successo: le battaglie giudiziarie

Veronica Pivetti, sorella di Irene Pivetti: chi è? “Sempre state legate”

Parlando delle sue figlie, Veronica e Irene Pivetti, la mamma Grazia qualche tempo fa aveva raccontato di come siano sempre state molto legate. “Si sono sempre aiutate sin da piccole, si vogliono bene e sono sempre state molto unite: ancora di più da quando ci sono i bambini. Irene è una mamma severa, ma amorosissima, e Veronica adora i nipoti” aveva raccontato la donna.

Le due, dunque, sembrerebbero essere molto legate e volersi molto bene, nonostante i loro impegni e le loro vite che hanno preso strade diverse. Irene, infatti, è sempre stata attiva nel mondo della politica anche se non sono mancate neppure esperienze nel mondo televisivo e cinematografiche. Allo stesso tempo Veronica ha avuto una straordinaria carriera tra cinema e tv.

Chi sono i genitori di Irene Pivetti/ Mamma doppiatrice e papà regista: una vita nello spettacolo