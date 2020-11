Veronica Raimondi/ Calcio femminile: la juniores tra studio e sogno (esclusiva)

Tutti noi abbiamo ancora vivo il ricordo dell’estate 2019: la grande corsa della nazionale di calcio femminile fino ai quarti del Mondiale, un grande obiettivo raggiunto dal gruppo di Milena Bertolini che, giustamente, ha avuto risalto nelle cronache sportive. Pochi mesi dopo, la Federcalcio ha approvato la proposta del presidente Gabriele Gravina, di fatto aprendo al professionismo tra le donne (dal 2022) e segnando un’epoca: solo l’Italia, tra le otto partecipanti ai quarti della succitata Coppa del Mondo, presentava in squadra atlete dilettanti. Lo spazio che una delle pay tv del nostro Paese ha dedicato e sta dedicando al calcio femminile può fare da trampolino di lancio verso un proliferare di iscrizioni e tentativi di sfondare in questo sport anche tra le donne; magari non arriveremo ai livelli di altre nazioni, ma anche da noi il calcio femminile può crescere.

Veronica Raimondi ha 17 anni, frequenta il liceo linguistico a Crema e a calcio gioca da qualche anno, prima che Girelli, Galli e Bonansea avviassero la campagna di Francia; attualmente è impegnata nella juniores regionale del Dresano; è alla prima stagione qui, dopo essere passata dalla Riozzese – società di Cerro al Lambro – che ha la sua prima squadra in Serie B. IlSussidiario.net l’ha incontrata per un racconto sulla sua quotidianità; la sua è una storia come quella di tante ragazze che coltivano una passione parallela – ma anche indissolubilmente legata, almeno al momento – e che, oggi che in Italia il calcio femminile sta prendendo sempre più piede, possono magari sperare in una grande occasione in un domani che verrà, senza perdere di vista il presente. O almeno, questo è il caso di Veronica.

Come è nata la tua passione per il calcio? E’ nata senza un confronto con altre persone: non conoscevo gente che giocasse a calcio, è nata da me. Ho sempre giocato a pallavolo; ero in terza media quando ho iniziato anch’io a guardare alcune partite del Milan, insieme a mio papà che è tifoso. Da lì è maturata una passione, prima legata al Milan e poi proprio al calcio; ho allora iniziato a provare qualcosa in casa per conto mio, e a un certo punto ho avuto il desiderio di cercare una squadra in zona. All’epoca però la realtà del calcio femminile da queste parti non era così estesa, per cui per un certo periodo ho continuato con la pallavolo.

C’è qualcosa che ad un certo punto ti ha davvero spinta sulla strada del calcio? Una persona, il professore di educazione fisica che avevo all’epoca: era anche allenatore delle giovanili della Cremonese, e durante le lezioni ha visto che c’era del talento. Anche lui quindi ha iniziato a informarsi, spingendomi su questa strada; l’anno dopo ho iniziato a giocare a 7 in una squadra dell’oratorio, ma da sempre ho avuto l’obiettivo di giocare a 11.

Hai dovuto fare qualche provino? Sì, degli allenamenti di prova perché comunque non prendono la prima che arriva; evidentemente sono piaciuta a chi mi ha visionata, tanto che già il primo anno sono stata inserita nella juniores con ragazze più grandi. Un anno un po’ difficile, devo dire: inizi a giocare a 11, è una cosa nuova e impieghi un po’ di tempo per capire. E’ stato però utile, perché mi sono migliorata.

Giochi come terzino: per tua decisione, o ti ci hanno messa? Quando giocavo a 7 ero abituata a fare la fascia, ma poi a 11 chiaramente è diverso; all’inizio l’allenatrice mi ha messo sempre sull’esterno ma a centrocampo – ma ho fatto anche la mezzala o l’interno in un centrocampo a due; lei diceva che avessi i piedi buoni, ma mettere in mezzo una persona con poca esperienza è tosta perchè ci sono movimenti che non sono immediati. Facevo molto affidamento sulla corsa, più o meno quello che sanno fare tutti (ma che non tutti fanno – ride, Ndr) ma non era semplice; allora la mia allenatrice mi ha spostato in difesa, e lì ho fatto meglio. Anche a detta sua, e infatti è rimasto il mio ruolo. Gioco prevalentemente a destra, ma a volte capita di venire spostata a sinistra o centrale.

A proposito: al tuo livello esiste già un’idea tattica definita? E un aspetto che viene considerato con il giusto peso? Nella società in cui giocavo prima, la Riozzese, ogni tanto ci facevano vedere dei video per spiegarci la tattica e in questo succedeva che ci aiutasse l’allenatore della prima squadra; con la nuova allenatrice la cosa è proseguita, soprattutto sui movimenti della fase difensiva. Quest’anno a Dresano c’è sempre una parte di tattica, ma abbastanza di base; si vede qualche schema semplice – passaggio alla punta, scarico in mezzo, apertura sull’esterno – ma nel campionato juniores regionale che facciamo noi dipende molto dal contesto, perchè si va dalla prima in classifica che ha un’idea di gioco visibile, all’ultima che invece è molto meno “riconoscibile”.

C’è già invece, nella tua esperienza personale, la cultura del risultato a ogni costo? Oppure prevale un metodo educativo rispetto alla crescita tecnico/tattica, ma soprattutto umana? Detto che in campo si prova sempre a vincere… Non c’è un estremo o l’altro: di base, ho avuto allenatori a cui interessava soprattutto giocare bene. Per fare un esempio, mi è capitato che un allenatore si arrabbiasse perché stavamo vincendo ma giocando male, mentre invece prevaleva nel giudizio il modo positivo di stare in campo rispetto a un risultato negativo. Dall’altra parte, come dici tu, si gioca comunque per vincere e in virtù di questo è capitato che alcune ragazze un po’ più indietro giocassero poco.

Tu personalmente come la vedi? A me inizialmente è capitato di fare periodi in cui non ero titolare e, quando entravo in campo, in un quarto d’ora o pochi minuti dovevo dimostrare quanto valessi. Naturalmente non riuscivo sempre a fare chissà cosa, anche perché per un difensore il rendimento lo vedi sul medio-lungo periodo; secondo me ai giocatori e alle giocatrici bisogna dare modo di far vedere quello che sanno fare senza mettere loro la pressione o il timore di essere messi fuori al primo errore…

Avendo l’esame di maturità tra un anno e mezzo, ipotizziamo che tu debba dare una risposta secca: c’è l’idea di proseguire e inseguire il professionismo, oppure resta una passione sapendo che non sarà quello il tuo lavoro? Quando ho iniziato, il sogno era quello di arrivare in alto; io mi alleno sempre dando il massimo e facendo del mio meglio, per cui sono sempre rimasta concentrata sul presente ma pensando “se dovesse capitare un’occasione con una chiamata importante, farebbe piacere”. Però, non mi sono mai demoralizzata se non è accaduto; nel futuro ho in mente di continuare a studiare ma anche giocare a calcio, se il tempo lo permetterà. Poi, vedremo come andrà; a oggi, per rispondere in maniera diretta, ti direi che se arrivasse una chiamata da una squadra vicino casa sarei più propensa a considerarla…

Secondo il tuo parere da giocatrice, il calcio femminile oggi è abbastanza pubblicizzato e “riconosciuto”? Io sono contenta: da quando ho iniziato a giocare il movimento è cresciuto. Quando ho cominciato qualche anno fa, come dicevo, banalmente non c’erano troppe squadre; però, non è neanche nel mio interesse che il calcio femminile diventi come quello maschile, anche perché ci sono evidenti differenze anche a livello fisico. Vorrei solo che venisse rispettato per quello che è: c’è dietro tanto lavoro, e forse anche una passione più pura. Ho visto tante ragazze più grandi che, non potendo vivere con il calcio, arrivavano agli allenamenti dopo aver studiato o lavorato per tutto il giorno; io stessa personalmente mi impegno tanto…

Per chiudere: hai un giocatore, magari anche nel calcio maschile, che ammiri particolarmente o al/alla quale magari aspiri? Mi è sempre piaciuto Bonaventura. Anche se potrebbe sembrare un po’ inusuale, l’ho sempre preso come esempio perché ritengo che sia, oltre che un buon giocatore, un grandissimo esempio di professionista e una bellissima persona. Sempre rispettoso, lavora per la squadra e mette sempre il cuore in ciò che fa. In più ha anche giocato nella Pergolettese all’inizio della sua carriera, ed essendo io del cremasco è un fattore in più…

