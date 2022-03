Veronica Rimondi, chi è la tronista di Uomini e donne/ “Figlia di?” Piovono critiche

Uomini e donne, Veronica Rimondi debutta al trono classico

Con l’arrivo della primavera 2022 a Uomini e donne tira aria di novità. Arriva, infatti, al trono classico la nuova tronista in carica, Veronica Rimondi. Si tratta di una 26enne originaria di Ferrara, che nel suo rvm di presentazione per il pubblico tv riferisce di essere estroversa, autoironica, intuitiva ma non solo. Nel video -trasmesso in occasione della puntata del 23 marzo 2022 su Canale 5- poi la giovane parla della separazione dei genitori che ha segnato la sua vita, ma non dal punto di vista economico, dal momento che i suoi non le hanno mai fatto mancare nulla e vive in un appartamento concessole dal padre. Inoltre lei lavora attualmente nell’azienda di famiglia. Che sia una figlia di papà?

Fulvio Abbate, lite con Maddalena Loy “Difende Putin?”/ La giornalista “Cretinata!”

Questo è l’interrogativo generale sul conto del nuovo volto del dating-show di Canale 5, che -ancor prima di cominciare il suo percorso di tronista- già sembra non piacere a molti telespettatori. Tra le altre dichiarazioni rilasciate alla sua presentazione, a Uomini e donne, poi, Veronica fa sapere che è alla ricerca di un uomo che sappia tenerle testa, lasciando intendere di essere una donna dal carattere forte: “Sono single da due anni. Un uomo per potermi fare innamorare deve essere mio complice. Devo imparare da lui e lui da me. Detesto la monotonia, sentirmi controllata e detesto di sentirmi tarparmi le ali. Detesto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno”.

Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone/ Lui sposato con Valeria Pintore, lei felice single

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Le reazioni critiche al debutto della nuova tronista di Uomini e donne

Subito dopo il video di presentazione, poi, la conduttrice Maria De Filippi ha chiamato al centro studio di Uomini e donne, Veronica Rimondi in persona, che ha quindi avuto modo di stringere la conoscenza con gli aspiranti corteggiatori. Tuttavia, il pubblico tv registra delle prime reazioni social critiche sul conto della giovane, palesando una certa antipatia maturata nei riguardi di lei. “Tutta sta simpatia, non ce la vedo, Maria!”, contesta qualche utente sul profilo Instagram di Uomini e donne. Tra gli altri internauti, poi c’è chi rilascia altri commenti critici sulla neo tronista: “Chissà, perché tutti quelli che stanno simpatici a Maria De Filippi, a me stanno sul ca**o!”, “Già mi sta antipatica”. E ancora: “Già mi sta sulle pa**e”. Insomma, tra i commenti a caldo più aggreganti, si evince che i più tra gli internauti definiscono antipatica la neo tronista in carica, ancor prima che lei metta piede alla prima esterna con uno dei suoi futuri corteggiatori. Che Veronica Rimondi possa rivelarsi vittima dei pregiudizi e un accanimento mediatico?

Amedeo Goria: "Non sposerò Vera Miales"/ "Forse per lei è adatto un uomo più giovane"

© RIPRODUZIONE RISERVATA