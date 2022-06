Veronica Rimondi, è crisi con Matteo Farnea dopo la scelta? / Lui rompe il silenzio

Uomini e donne, che succede dopo la scelta tra Matteo Farnea e Veronica Rimondi?

Ha diviso e continua a dividere i telespettatori con la puntata epilogo del trono classico condotto a Uomini e donne, dove al termine della sua ricerca dell’amore vissuta con i pretendenti Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa, ha alla fine scelto quest’ultimo, suo corteggiatore veterano, nonostante lei si sia spesso e volentieri mostrata in atteggiamenti fisici e intimi con la new-entry al dating-show di Maria De Filippi. SI tratta di Veronica Rimondi. In molti, tra i telespettatori, si dicono non a caso delusi dalla scelta di Veronica, dal momento che lei è sembrata a tratti più presa da Andrea in alcuni momenti del suo trono classico, tanto che lo stesso Andrea non ha nascosto – ai microfoni di un’intervista post-scelta – di essere deluso dalla tronista uscente.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: "Non abbiamo progetti"/ "A Uomini e Donne ho capito…"

E ora, a distanza di diverse ore dalla messa in onda della discussa scelta, la neo coppia di Uomini e donne rompe il silenzio su di sé, a fronte delle critiche e il chiacchiericcio mediatici che non troppo velatamente la taccia di una scelta di circostanza e convenienza, registrata per strategia di marketing e quindi visibilità. Nel dettaglio, riattivatisi a mezzo social, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati immortalare in uno scatto che li ritrae mentre si tengono abbracciati.

Soraia e Luca Salatino, distanti dopo Uomini e donne?/ Cosa fa lei è impensabile...

Matteo Farnea e lo scatto sibillino con Veronica Rimondi post-Uomini e donne

A postare la foto che immortala i due volti uscenti di Uomini e donne e protagonisti dell’ultima scelta, è Matteo Farnea. Il prescelto, a corredo del suo primo post di coppia con Veronica Rimondi, scrive un messaggio sibillino, che vorrebbe confermare la lovestory in corso tra i due giovani, oltre tutte le malelingue: “Forte così fragile, forte da resistere… E io insieme a te a scriver le pagine”.



L’ormai ex tronista, invece, si tiene low-profile, dal momento che non ha ancora postato nulla di pubblico sul suo profilo Instagram. Questo anche se tra le Instagram stories condivide ora una foto che la immortala mentre si lascia stringere tra le braccia del prescelto, con Matteo Farnea che lancia un eloquente messaggio su un viaggio di coppia: “Io un veneziano a Ferrara”. Insomma, in barba ai più scettici sulla coppia, Matteo (originario di Venezia) ha deciso di raggiungere la sua Veronica a Ferrara, terra d’origine dell’ex tronista. Che sia l’inizio di una lunga storia d’amore? Chissà…













© RIPRODUZIONE RISERVATA