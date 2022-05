Veronica Rimondi e Luca Salatino: quando la scelta a Uomini e Donne?/ Ecco la data

Veronica Rimondi e Luca Salatino: chi sceglieranno a Uomini e Donne?

La stagione di Uomini e Donne si appresta a concludersi e i tronisti Veronica Rimondi e Luca Salatino sono chiamati a sciogliere le ultime riserve per poter fare una scelta sentita e sperare di cominciare una vera, favola d’amore, ma chi sceglieranno Veronica e Luca? La tronista, nel corso della registrazione del 10 maggio, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di eliminare Federico, il corteggiatore che, per primo, aveva attirato la sua attenzione. Alla corte di Veronica sono così rimasti Matteo e Andrea con quest’ultimo che continua a guadagnare punti agli occhi della Rimondi.

E Luca? Il tronista romano che, a detta di qualcuno avrebbe scelto Aurora Colombo che, però, ha deciso di abbandonare il programma, sceglierà tra Lilli e Soraia. Difficile prevedere su chi ricadrà la scelta dal momento che, per entrambe, prova un’evidente attrazione fisica. Saranno decisive le ultime esterne?

Veronica Rimondi e Luca Salatino: svelata la data presunta della scelta a Uomini e Donne

Alla scelta di Veronica Rimondi e Luca Salatino, dunque, manca davvero poco, ma quando saranno registrate? E’ probabile che sia Veronica che Luca scelgano nelle registrazioni della prossima settimana che potrebbero essere ufficialmente le ultime della stagione. Tra i due, il primo a svelare il nome della fatidica scelta dovrebbe essere Luca che ha cominciato il percorso mesi fa, subito dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti che ha preferito Samuele Carniani con cui è felicemente fidanzata.

Dopo Luca toccherà a Veronica fare la propria scelta. Il percorso della tronista è cominciato molto dopo rispetto a Luca, ma con la stagione agli sgoccioli, è arrivato anche per lei il momento di svelare il nome del corteggiatore che l’ha conquistata.

