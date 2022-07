Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo Uomini e Donne/ Lei “Non mi è mai capitato di…”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea: come procede il loro amore?

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, essersi scelti ed aver iniziato la loro relazione a telecamere spente, hanno deciso di fare sul serio e nelle passate settimane avevano spiazzato tutti annunciando la loro intenzione di prendere una casa insieme aprendo un piccolo mutuo. Progetti di vita indubbiamente importanti che sono la dimostrazione di un amore che a quanto pare procede a gonfie vele. Nelle ultime ore la coppia si è resa nuovamente protagonista del gossip poiché l’ex tronista è tornata a punzecchiare il fidanzato che successivamente l’ha sorpresa con un regalo inaspettato.

Per il momento la coppia si divide tra Ferrara dove vive l’ex tronista e Roma, dove invece lavora l’ex corteggiatore veneto. Molto presto però, a quanto pare potranno condividere in maniera più serena la loro quotidianità avendo annunciato l’intenzione di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Tra un progetto importante ed un altro c’è anche spazio per prendersi in giro, conoscersi e punzecchiarsi anche un po’: “Piccola precisazione: ovviamente scherzo… Non mi è mai capitato di avere torto in una discussione con Matteo Farnea”.

Il regalo di Matteo Farnea a Veronica Rimondi

Mentre Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno recentemente annunciato la loro rottura, Veronica Rimondi e Matteo Farnea progettano di andare presto a vivere insieme e coltivano il loro amore che con il passare dei giorni diventa sempre più importante. Tuttavia i due continuano anche a conoscersi e scoprire lati dei propri caratteri in modo reciproco. Tra questi emerge quello particolarmente battagliero di Veronica Rimondi.

Un aspetto che tuttavia non dispiacerebbe affatto al fidanzato Matteo il quale ha deciso di farle un bellissimo regalo. Per non farle sentire eccessivamente la sua mancanza, infatti, il ragazzo le ha inviato un bellissimo e coloratissimo mazzo di fiori che ha contribuito alla felicità della fidanzata. Il bel veneto, dunque, continua a conquistare Veronica puntando proprio sul suo lato estremamente dolce e romantico ed a quanto pare riesce a conquistare quotidianamente la sua metà!

