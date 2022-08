Veronica Rimondi e Matteo Farnea presto sposi, dopo Uomini e donne?/ E’ polemica

Uomini e donne, Veronica Rimondi convola a nozze con Matteo Farnea? Gli indizi

Quando ormai manca sempre meno al debutto della nuova stagione di Uomini e donne, previsto al rientro dalle vacanze estive del format nei palinsesti tv per il 19 settembre 2022 su Canale 5, i telespettatori festeggiano il traguardo di una delle ultime coppie nate al trono classico e si tratta di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Così come emerge dalle ultime Instagram stories postate in rete dall’ex corteggiatore, Matteo ha regalato a Veronica, che lo ha scelto al termine del trono condotto a Uomini e donne, un prezioso che alluderebbe alle imminenti nozze tra i due, secondo i beninformati e gli utenti più romantici del web. Matteo Farnea ha regalato un anello all’ex tronista di Uomini e donne, segno che molto probabilmente la loro storia nata in tv stia proseguendo a gonfie vele. Ma è giusto pensare che un anello voglia dirci che i due fidanzati siano vicini al grande passo sull’altare, così come ipotizzato dalla congettura web del momento?

Sì, se si pensi che la descrizione della storia rivelatrice di Matteo Farnea è corredata dal messaggio sibillino “She said yes”, che tradotto dall’inglese in italiano significa “Lei ha detto sì”. E non solo. Rispetto ai gossip sul possibile matrimonio all’orizzonte i due ex Uomini e donne non hanno rilasciato alcuna smentita. Insomma, Matteo avrebbe avanzato la sua proposta di nozze all’ex tronista di Uomini e donne e Veronica avrebbe a quanto pare replicato con un fatidico sì. Una curiosa chicca di gossip che sta mandando in visibilio i fan di Uomini e donne e che ora desta tra le reazioni più disparate del web, in particolare la felicità dei fan della coppia nata al dating-show, ma non mancano reazioni più critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Farnea (@matteofarnea)

Botta e risposta di fuoco tra Veronica Rimondi e Deianira Marzano

Come quella della blogger Deianira Marzano, che storce il naso tra le storie via Instagram tornando a tacciare i due di conoscersi segretamente da molto tempo prima che si registrasse il loro primo incontro avuto nello studio tv di Uomini e donne, il che andrebbe in contrasto rispetto alle regole del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo, in primis per un principio di veridicità nei riguardi del pubblico tv.

E la replica all’attacco di Deianira non è tardata ad arrivare da parte dell’ex tronista. Veronica Rimondi ha prontamente ribattuto sbeffeggiando la blogger rispetto ad un errore grammaticale commesso nel suo intervento critico, ovvero l’erroneo “preannunciavo” tra le righe “Come già avevo tempo fa preannunciavo”, in sostituzione delle quali la forma corretta sarebbe stata: “Come già avevo tempo fa preannunciato”.











