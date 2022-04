Veronica Rimondi, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ “Sei d’entusiasmo facile…”

Gianni Sperti critica Veronica Rimondi e litiga con la tronista a Uomini e Donne

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne si apre con Veronica Rimondi. Nella puntata di ieri, la tronista aveva rivissuto le esterne fatte con Federico e Matteo. Quest’ultimo, alla seconda esterna, ha regalato un momento fiabesco alla tronista organizzando un ballo in maschera. Durante l’esterna con Federico, poi, ha fatto recapitare delle rose rosse alla tronista che, in studio, ha ammesso di essere rimasta colpita dall’iniziativa del corteggiatore. Federico, però, ha spiegato di essere deluso dall’atteggiamento di Veronica che ha continuato a sorridere e a pensare a Matteo.

L’atteggiamento in esterna, ma anche in studio, scatena così la reazione di Gianni Sperti che difende Federico e attacca Veronica, rea di aver dedicato del tempo a Fernando, il corteggiatore che ha deciso di eliminare piuttosto che parlare e confrontarsi con Federico. “Mi sembra che tu sia di facile entusiasmo. Fino a due puntate fa hai elogiato Federico e oggi lo snobbi facendo la stessa cosa con Matteo“, dice Gianni.

Tina Cipollari difende Veronica e Matteo e si scontra con Gianni Sperti

Veronica Rimondi sostiene di non aver sbagliato con Matteo ribadendo di aver apprezzato il gesto di Matteo. “Lui non ha fatto niente di male e lei ha fatto bene ad apprezzare. Quanti ragazzi regalano fiori al primo appuntamento?”, chiede Tina Cipollari scontrandosi con Sperti. “Dice così solo per andarmi contro”, puntualizza Sperti.

“Se stavi pensando a Matteo, avresti dovuto chiudere l’esterna con Federico e dirgli che continuavi a pensare a lui” – aggiunge l’opinionista. Di fronte, poi, alla domanda di Maria De Filippi con chi vuole ballare, Veronica chiede di far scendere nuovamente Federico al centro dello studio per poi scegliere Matteo. “Sapevi che avresti scelto Matteo per ballare, ma l’hai fatto anche scendere”, sbotta Gianni mentre Federico lascia lo studio.

